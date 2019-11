Foto de Ilustración (Fuente: VNA)

Quang Ninh tiene como objetivo crear nuevos productos turísticos en ecoturismo, turismo experimental, de aventura, cultural, comunitario y agroturismo, que se lanzan en las localidades de Dong Trieu, Hoanh Bo, Binh Lieu y Tien Yen.El director del Departamento provincial del sector, Pham Ngoc Thuy, informó que su entidad organizó un taller para evaluar el potencial, las ventajas y la situación actual del agroturismo en Quang Ninh, así como para recabar opiniones de expertos y agentes de viajes sobre el desarrollo de este tipo de producto.La provincia también pidió ideas creativas e interesantes de nuevos eventos.Cabe destacar que el Festival Internacional de Circo de Ha Long, el primero de su tipo, está programado para mediados de noviembre de este año. Se espera que el evento internacional no solo atraiga a una gran cantidad de turistas que llegan a la ciudad, sino que también ofrezca oportunidades para impulsar la inversión en la industria sin humoy servicios con una serie de eventos paralelos.El presidente del Comité Popular provincial, Nguyen Van Thang, subrayó que lo que más importa para el sector turístico de Ha Long en particular y Quang Ninh en general, es crear nuevos productos que puedan atraer a visitantes nacionales y extranjeros, incluso fuera de la temporada alta, en verano.Por lo tanto, el Festival Internacional de Circo tiene un significado especial para Ha Long y Quang Ninh, agregó.En agosto de este año tuvo lugar un evento sobresaliente para el sector turístico de la provincia , cuando Quang Ninh firmó un acuerdo de cooperación con Clipper Ventures para la participación de la provincia en la vuelta de veleros alrededor del mundo (Clipper Race) 2019-2020 y ser la sede de la edición 2021-2022.La ceremonia de la firma tuvo lugar en la ciudad de Ha Long con la asistencia de líderes del Comité Popular de la provincia y los departamentos pertinentes, así como del director ejecutivo de Clipper Ventures, William Ward, y representantes de los conglomerados vietnamitas VinGroup y SunGroup.Según el acuerdo, desde la edición 2019-2020, Quang Ninh se convertirá oficialmente en participante de la carrera.Esa provincia es la única localidad representativa de Vietnam que tiene un equipo llamado "Bahía de Ha Long - Vietnam" que participa en la mencionada carrera mundial de navegación.Una embarcación participante de la carrera fue nombrada "Bahía de Ha Long - Vietnam" en una ceremonia celebrada en los muelles de St. Katherine en Londres el 29 de agosto.Con el logotipo de la reconocida mundialmente Bahía de Ha Long, el velero ayudará a popularizar la imagen y la marca del turismo de Quang Ninh en todo el planeta.La Clipper Race 2019-2020 comenzó el 1 de septiembre con ocho etapas a partir de los muelles de St Katherine. La flota completará su circunnavegación cuando regrese once meses después, en agosto de 2020.La vuelta a vela alrededor del mundo se ha celebrado durante más de 20 años y se ha convertido en un evento anual con la participación de unos 70 barcos de este tipo.La carrera es una oportunidad de oro para que la provincia atraiga inversiones, promueva el turismo e intercambie cultura con Reino Unido y otros países de destino a lo largo del viaje.El turismo de Quang Ninh ha mantenido una rápida tasa de crecimiento en los últimos tiempos. La provincia recibió unos 10,5 millones de visitantes en los primeros ocho meses del año. De la cifra, hubo 3,7 millones de turistas extranjeros, para un aumento interanual del 14 por ciento.Se estima que los ingresos del turismo alcanzaron los 900 millones de dólares en el período, lo que representa un alza del 29 por ciento en comparación con el mismo lapso del año pasado.Con este impulso, la provincia confía en que cumplirá el objetivo de recibir hasta 16 millones de turistas, incluidos siete millones de extranjeros en 2020 y un total de 30 millones de visitantes en 2030, lo que la consolida como uno de los mejores destinos turísticos en Vietnam y el Sudeste Asiático./.