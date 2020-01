La cueva Son Doong (Fuente: VNA)

Quang Binh, Vietnam (VNA)- La cueva Son Doong, en el parque nacional de Phong Nha- Ke Bang, en la provincia centrovietnamita de Quang Binh, posee una anchura de 150 metros, una altitud de más de 200 metros y una longitud de casi nueve kilómetros. Se estima que su volumen llega a los 38,5 millones metros cúbicos.En ese sentido, Son Doong superó a la cueva Deer, en el parque nacional Gunung Mulu, en Malasia (con altitud de 100 metros, anchura de 90 metros y longitud de dos kilómetros) para convertirse en la caverna natural más grande del planeta.Hace 28 años, el lugareño Ho Khanh encontró una gran caverna en medio del bosque cuando buscaba refugio de las fuertes lluvias. De repente vio intensa niebla que salía de la entrada, acompañada por el eco de rugidos dentro de la cavidad. Asustado, Ho Khanh abandonó el lugar inmediatamente, perdiendo así la oportunidad de descubrir la mayor cueva del mundo.En 2001, un grupo de espeleólogos británicos, encabezado por Howard Limbert, llegó a Vietnam, y Ho Khanh fue su guía. Tras escuchar la descripción del residente local, Limbert supuso que Ho Khanh encontró una masiva caverna.Sin embargo, Ho Khanh y la expedición de la Asociación de Espeleología Real de Reino Unido no pudieron localizar Son Doong hasta 1991, tras repetidos fracasos. Superando incontables dificultades, el lugareño reencontró la entrada de la caverna, escondida en lo más remoto del bosque, y bautizó a la estructura natural con el nombre actual.El descubrimiento anunciado en abril de 2009 de los científicos británicos sacudió a todo el mundo, ya que Son Doong es como “el monte Everest bajo el suelo”.Inmediatamente, la cueva, proclamada por los espeleólogos como la mayor del planeta, acaparó la atención de periódicos de otros países como Daily Mail, Telegraph, The Sun, Breitbart y Newser.“Espeleólogos británicos encontraron la luz al fondo del túnel...en la mayor gruta del mundo”, anunció Daily Mail, mientras que Telegraph reconoció el papel de Ho Khanh, guía de la expedición.Desde entonces, Son Doong recibió a decenas de grupos de reporteros de grandes canales televisivos procedentes de Reino Unido, Alemania, Japón y Estados Unidos, quienes divulgaron la imagen de esta peculiar creación de la naturaleza a todo el mundo.La gruta cuenta con un celestial sistema de estalactitas y estalagmitas, un bosque primitivo que alude al edén, y una “colección de perlas” de siglos de antigüedad. El descubrimiento de Son Doong también convirtió a Phong Nha-Ke Bang en “reino de las cuevas” reconocido universalmente.Para entrar en la cueva, los aventureros deben superar un camino empinado, a lo largo de un río subterráneo.Este tramo, con anchura de 92 metro, que posee una bóveda de 244 metros de ancho, puede contener un edificio de 40 pisos en Nueva York. Las estructuras aquí son más gigantescas y majestuosas que lo imaginable de los seres humanos.Según los espeleólogos, la cueva aparició hace dos a cinco millones de años, debido a que el agua de un río socavaba un área de piedra caliza y creaba un gigante túnel subterráneo.Una parte de la bóveda se desplomó hace años, posibilitando la entrada de la luz en la cueva para crear una diversificada flora, llamada “Edén” por los científicos.En el Edén se encuentran una gran variedad de plantas tropicales y un vasto lago, lo que lo convierte en hogar ideal de numerosos animales. En este enorme espacio, se puede escuchar canciones de los pájaros escondidos en el bosque, o el eco de la corriente de agua que fluye entre las rocas.A una profundidad de más de seis kilómetros, un acantilado gigante de estalactitas de unos 70 metros de alto es llamado “Gran Muralla de Vietnam”.Al llegar a Son Doong, los turistas no solo pueden contemplar la naturaleza pristina, sino también disfrutan de actividades como camping, pesca o visita a la aldea Doong, para experimentar la vida cotidiana de los lugareños y probar platos típicos de la localidad.Para proteger el ecosistema aquí, el gobierno de Quang Binh eligió a Oxalis Adventure como la única agencia de viajes que obtiene el permiso para ofrecer viajes a Son Doong, con la asistencia de la Asociación Real de Espeología de Reino Unido.Por cada tour de cuatro días y tres noches, 10 turistas, como máximo, pueden explorar el mundo misterioso en la caverna, con sus peculiares ecosistemas y gigantes estalactitas y estalagmitas.Con la política de restricción de la explotación de Son Doong, el número de aventureros que llegan a la cueva resulta mucho inferior al de personas que alcanzaron el monte Everest./.