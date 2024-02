Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam (AN), Vuong Dinh Hue , sostuvo hoy un encuentro con los jefes del Consejo de Asuntos Étnicos, los comités y las juntas directivas del Comité Permanente de la AN, así como con funcionarios y empleados de la Oficina del Parlamento, en ocasión del primer día de trabajo tras el Año Nuevo Lunar (Tet).Al dirigirse al evento, el dirigente destacó los logros de la Asamblea Nacional en 2023 y el primer mes de 2024, incluida la exitosa organización de la quinta reunión extraordinaria de la AN, durante la cual se decidieron muchas cuestiones importantes, incluida la aprobación de la Ley de Tierras (revisada) y la Ley de Instituciones de Crédito (revisada).Justo antes del feriado del Año Nuevo Lunar (Tet), el Comité Permanente de la AN adoptó dos resoluciones, añadió, elogiando los esfuerzos y contribuciones de todos los funcionarios y empleados de la Oficina del Parlamento para lograr el éxito.Subrayó que en 2024 todos los sectores y agencias deben trabajar más duro a fin de completar todos los planes y objetivos establecidos en la Resolución del XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y pidió a todos los funcionarios y empleados de la Oficina que implementen con prontitud sus tareas desde principios de año.Vuong Dinh Hue enfatizó en la necesidad de continuar construyendo un órgano legislativo con mayor profesionalismo, promoviendo la democracia, fortaleciendo el estado de derecho y siguiendo el aliento de vida para cumplir con los requisitos de la realidad, asegurando que todas las actividades de la AN deben tributar al objetivo final de los intereses nacionales y todas las decisiones que toman tendrán a las personas y las empresas en el centro.El secretario general y presidente de la Oficina de la AN, Bui Van Cuong, afirmó la determinación de la Oficina del Parlamento de implementar con prontitud las tareas asignadas, garantizando la calidad de las actividades de elaboración de leyes y supervisión, y preparándose para las reuniones del Comité Permanente del órgano legislativo y el séptimo período de reuniones de la AN de la XV legislatura./.