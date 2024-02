Jesús Faría, vicepresidente de la Comisión de Economía Productiva del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). (Fuente: Últimas Noticias)

El secretario general del PCV , Nguyen Phu Trong, habló en la inauguración del VIII pleno del Comité Central del XIII mandato. (Foto: VNA)

Caracas (VNA)- El Partido Comunista de Vietnam (PCV) es una fuerza política con un prestigio excepcional no sólo a nivel nacional sino también internacional, destacó Jesús Faría , vicepresidente de la Comisión de Economía Productiva del Partido Socialista Unido de Venezuela ( PSUV ).En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo del aniversario 94 de la fundación del PCV, Jesús Faría subrayó que no hay batalla en Vietnam en la que el PCV no actúe con inteligencia, sacrificio, coraje y desinterés, desde las guerras contra los invasores extranjeros, hasta las luchas contra la pobreza y la corrupción en los últimos años.Esas cualidades, según Jesús Faría, son la cristalización de un apasionado espíritu patriótico forjado a lo largo de miles de años de historia, una herencia de una fuente cultural imbuida de humanismo y la representación de la fuerza y resiliencia en el bambú del pueblo vietnamita.Tras resaltar el papel del Presidente Ho Chi Minh en la fundación del PCV, subrayó que los valores fundamentales del método de dirección revolucionaria del Partido y del Tío Ho se preservan y continúan desarrollándose creativamente por las próximas generaciones de dirigentes, de forma adecuada a cada período y contexto histórico, y entre ellos, el secretario general del PCV, Nguyen Phu Trong, constituye uno de los sucesores más destacados.En ese sentido, se refirió a la atención concedida por el PCV al centralismo democrático para reunir la fuerza y la inteligencia colectiva y mantener la disciplina dentro del Partido, a la par del cumplimiento serio del principio de autocrítica y crítica y el impulso del proceso de Doi Moi (Renovación).Gracias a Doi Moi, Vietnam deviene hoy no solo una potencia agrícola sino también una potencia en la producción y manufactura con muchos productos claves.Enfatizó que en el período 1986-2022, el Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam fue el que más aumentó en la ASEAN y notificó que ese hecho demuestra el fuerte crecimiento de la economía de Vietnam, cuando se aplica una política de puertas abiertas, se integra profundamente y se hace amigo de todos los países.En la entrevista, Jesús Faría también apreció la lucha contra la corrupción sin excepción en Vietnam, impulsada hoy enérgicamente por el máximo dirigente partidista Nguyen Phu Trong, la cual ha dejado gran resonancia y evaluaciones positivas en la arena internacional.Al abordar los lazos entre los dos partidos, Jesús Faría enfatizó que las similitudes en la historia de la lucha de liberación nacional y el deseo ardiente de independencia y libertad nacional son el hilo de conexión entre Venezuela y Vietnam. /.