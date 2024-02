Hanoi (VNA)- Según el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong , el sector de relaciones exteriores y diplomacia cosechó logros de importancia histórica en 2023, convirtiéndose en un "punto brillante" dentro de los resultados generales alcanzados por el país.En una entrevista con la prensa sobre el trabajo diplomático de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) en 2023, Vu Hai Ha , miembro del Comité Central del Partido y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del órgano legislativo, recordó que el año pasado se desplegaron muchas actividades de relaciones exteriores, particularmente en el nivel de altos dirigentes.El presidente de la AN, Vuong Dinh Hue, visitó a socios importantes, estratégicos, aquellos estratégicos integrales y amigos tradicionales en América Latina y África, apuntó, y agregó que las actividades diplomáticas de los dirigentes legislativos contribuyó a profundizar las relaciones entre Vietnam y otros países, así como entre sus respectivos parlamentos.Además, el programa exterior de las Comisiones de la AN, los grupos parlamentarios de amistad, de jóvenes diputados y diputadas y los organismos dependientes del Comité Permanente del Parlamento se llevó a cabo de manera muy dinámica, continuó.A parte del intercambio de conocimientos y experiencias profesionales, esas actividades ayudaron a promover los lazos entre la AN de Vietnam y los órganos legislativos de otros países, afirmó.En cuanto a los foros multilaterales, Hai Ha señaló que Vietnam presentó varias iniciativas durante la 44ª Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA) en Indonesia, las cuales fueron muy apreciadas por amigos internacionales.También destacó las contribuciones de Vietnam a la Unión Interparlamentaria (UIP), la organización de la XIV Reunión del Grupo Asesor de la AIPA (CAUCUS 14) en Phu Quoc (Kien Giang) y, en particular, la IX Conferencia Global de Jóvenes Parlamentarios de la UIP en Hanoi.Según el funcionario, la IX Conferencia Global de Jóvenes Parlamentarios, organizada por la AN, continuó ilustrando la participación activa, proactiva y responsable de Vietnam en la UIP, al tiempo que mostró la prioridad y la atención especial del país hacia los jóvenes y los problemas globales de la juventud en la actualidad.Con respecto a las direcciones y actividades clave de relaciones exteriores de la AN en los próximos tiempos, Hai Ha subrayó que en 2024, la agenda diplomática del Partido y del Estado en general, y la del Parlamento en particular, deben materializar activa y proactivamente los marcos de asociaciones establecidos en 2023, en un esfuerzo por asegurar un ambiente pacífico y estable para el desarrollo nacional y alcanzar las metas fijadas por el XIII Congreso Nacional del Partido./.