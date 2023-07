Hai Phong, Vietnam (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento, AN) de Vietnam, Vuong Dinh Hue , se reunió hoy con los votantes en el distrito de Vinh Bao, ciudad portuaria de Hai Phong En el encuentro, el dirigente informó a los electores sobre la situación socioeconómica del país y, expresó la esperanza de que, con las políticas del Partido, las decisiones aprobadas recientemente del Parlamento, la dirección del Gobierno, y el consenso de todas las ramas y localidades, Vietnam alcance los objetivos trazados.Aprovechó la ocasión para informar sobre la conferencia nacional para la implementación de las leyes y resoluciones adoptadas por la AN, prevista para agosto en Hai Phong.Además, respondió a las opiniones sobre la organización de agencias administrativas a nivel de distrito y comuna, y dijo que esa política ayudó a racionalizar el contingente de cuadros, mejorar la eficiencia de las actividades del aparato estatal, y elevar la calidad del servicio al pueblo.Con respecto al desarrollo de cooperativas, pequeñas y medianas empresas, exhortó a Hai Phong a prestar más atención al programa "Una Comuna, Un Producto" (OCOP).También, aclaró las dudas de los votantes sobre la conservación y promoción de los valores del patrimonio cultural inmaterial, el desarrollo turístico, así como la investigación y evaluación de recursos minerales en estuarios y áreas costeras locales para usarlos como materiales de construcción.Abordó contenidos relacionados con la protección medioambiental, crédito, identificación ciudadana, lucha contra incendios, salvamento, gestión urbana, planificación y salud; al mismo tiempo, subrayó que las agencias relevantes del Parlamento sintetizarán las opiniones de los votantes y las presentarán al órgano legislativo para su consideración.Los votantes del distrito de Vinh Bao apreciaron la renovación de las actividades parlamentarias y destacaron que las leyes y resoluciones aprobadas por la AN contribuirán a abordar las dificultades existentes./.