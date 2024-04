El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Asuntos Internos, Phan Dinh Trac, recibe a la ministra de Justicia de China, He Rong, (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA) El miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y jefe de su Comisión de Asuntos Internos, Phan Dinh Trac, recibió hoy a la ministra de Justicia de China, He Rong, quien se encuentra de visita de trabajo en el país, del 18 al 21 de abril.En sus palabras, Phan Dinh Trac destacó la importancia del viaje de He Rong, el cual tiene como objetivo concretar con tiempo el entendimiento común entre los secretarios generales de los partidos y los contenidos de cooperación entre ambas naciones en materia de justicia y derecho establecidos en las Declaraciones Conjuntas Vietnam-China en 2022 y 2023. Vietnam siempre concede gran importancia a la consolidación y el desarrollo de las relaciones con China y está dispuesto a trabajar junto con el país vecino para llevar los nexos bilaterales a una nueva altura, así como a desplegar con eficiencia las percepciones comunes de alto nivel, declaraciones conjuntas y documentos cooperativos firmados entre las partes, sobre todo el campo de justicia y derecho, remarcó.También formuló votos porque las dos partes aumenten el intercambio de resultados de investigación teórica y hacer balance las prácticas en la construcción de construir un Estado socialista de derecho, reforma judicial y tareas de prevención y control de la corrupción, entre otros aspectos.Además, resaltó el hecho de que acordaron establecer un mecanismo para conferencias judiciales entre las provincias vietnamitas y chinas que comparten la frontera común.A la vez, la visitante afirmó que fortalecer la cooperación entre los Ministerios de Justicia, en particular, y en el campo de justicia y derecho, en general, figura entre los contenidos importantes en la cooperación entre los dos países, especialmente luego de que acordaron profundizar y elevar la asociación cooperativa estratégica integral a nueva altura y construir una comunidad de futuro compartido Vietnam-China revestida de importancia estratégica.El Ministerio de Justicia de China está dispuesto a trabajar con la Comisión de Asuntos Internos y agencias concernientes de Vietnam para implementar la percepción común de alto nivel y los documentos firmados, haciendo que la cooperación entre las dos partes en el sector de justicia y derecho logre resultados más activos y sustanciales.Se espera que las dos partes intensifiquen el intercambio y la colaboración en áreas como gobernar el país según la ley y construir un estado socialista de derecho, compartió He Rong/.