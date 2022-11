La superficie del agua en la playa de Quang Lang es como un gran espejo que refleja el cielo, creando un espacio infinito único. (Fuente: VNA)

Thai Binh, Vietnam (VNA)- Dos playas con un mar infinito en las comunas de Thuy Xuan y Thuy Hai, distrito de Thai Thuy, están siendo convertidas en polos turísticos por el Comité Popular de la provincia de Thai Binh, con la expectativa de que sean destinos nuevos y únicos para atraer visitantes nacionales e internacionales.



Estas playas no tienen arena blanca, mar azul claro o grandes olas, pero exhiben una belleza pacífica y salvaje con arena aluvial marrón oscura, plana e interminable. Al amanecer, la superficie se cubre con una fina capa de agua que llega aproximadamente hasta los tobillos, como un espejo gigante que refleja el cielo y el paisaje.



Pham Minh Toan, de 33 años de edad, residente en el distrito de Thai Thuy, explicó que se necesita reunir diversos factores para que los turistas puedan admirar el fenómeno del mar infinito en las aguas de Quang Lang y Thuy Xuan.



El primer aspecto al que deben prestar atención los visitantes es constatar si el nivel del agua de ese día es adecuado, a través de una serie de aplicaciones móviles con información del calendario de mareas. El nivel de marea apropiado es de 1,2-1,8 metros, cuando la superficie del agua en la playa solo estará aproximadamente a la altura del tobillo, lo cual es muy adecuado para que ocurra el fenómeno de “infinito”.



Además, también debe monitorearse la situación climática: evitar los días lluviosos, las tormentas eléctricas o los días nublados. Cuando el viento es demasiado fuerte o el agua sube hasta la altura de la rodilla en la zona intermareal, la superficie del mar parecerá ondulada, haciendo imposible el reflejo del cielo. Una marea demasiado baja también hace que la planicie ondule y no puede haber un fenómeno “infinito”.



El momento en que aparece el paisaje natural más hermoso en la zona marítima de las comunas de Thuy Xuan y Thuy Hai es de 4:30 a 6:00 a.m., cuando comienza a salir el sol, y la marea está baja, haciendo que la playa y el cielo se acerquen, sin límites, formando un espejo gigante que refleja también a la gente pescando, en una escena única.



Sin embargo, el alojamiento y desplazamiento de los turistas sigue siendo complicado porque la localidad no cuenta con muchos servicios comerciales. Ante esa situación, el Comité Popular provincial de Thai Binh se centra en la publicidad, la gestión, así como en la explotación y el desarrollo del turismo en la zona intermareal de las comunas de Thuy Xuan y Thuy Hai.



Tran Thi Bich Hang, vicepresidenta del órgano de gobierno, expresó: “La provincia está completando las condiciones para construir y desarrollar el bosque de manglares y las planicies de marea de las comunas de Thuy Xuan y Thuy Hai en un área y destino turístico adecuado a las condiciones ecológicas, sin afectar la conservación de los ecosistemas naturales ni las actividades pesqueras de la población local. Con el fin de desarrollar el turismo, el destino de mar infinito se incluirá en los recorridos y rutas de enlace con las provincias y ciudades vecinas” ./.

VNA