“El pueblo”, pintura lacada con técnica de tallado de Nguyen Ha Anh. (Fuente: toquoc.vn)

Hanoi (VNA)- Inspirándose en los grabados en madera japoneses, los jóvenes artistas vietnamitas aportan un toque personal a su trabajo, creando una interacción artística entre Vietnam y Japón.En el Templo de la Literatura se exhiben treinta y ocho obras de jóvenes artistas vietnamitas, que muestran creaciones individuales únicas inspiradas en grabados en madera japoneses ukiyo-e, según el periódico digital del Partido Comunista de Vietnam.El 23 de enero se inauguró la exposición "Diálogo con las xilografías japonesas Ukiyo-e ".Producidos durante el período Edo (1615-1868), estos coloridos grabados en madera representan escenas de la vida cotidiana en Japón. Ukiyo-e significa literalmente "imágenes del mundo flotante". El "mundo flotante" se refería a los distritos de teatros y burdeles autorizados en las principales ciudades de Japón durante el período Edo.El estilo ukiyo-e se desarrolló en 1765 y siguió siendo popular hasta las últimas décadas del período Meiji (1868-1912). Si bien solo los ricos podían permitirse las pinturas de los artistas de la época, una amplia audiencia de plebeyos disfrutaba de las impresiones de ukiyo-e porque podían producirse a un precio relativamente bajo y en grandes cantidades.Iniciado por el artista y profesor Nguyen The Son de la Universidad Nacional de Hanói, con el apoyo de la Fundación Japón en Hanói, 34 jóvenes artistas que estudian en la Universidad de Bellas Artes de Vietnam se unieron al proyecto "De tradición en tradición" para crear obras inspiradas en el ukiyo-e grabadas en madera.Sus obras reflejan las características únicas de la vida cultural del pueblo vietnamita, expresadas a través de la perspectiva contemporánea de artistas jóvenes.Combinaron la inspiración y la investigación de los grabados en madera ukiyo-e con los valores por excelencia de los materiales artísticos tradicionales vietnamitas, como la seda, la laca y el papel do (poonah).Según Le Xuan Kieu, director del Centro de Actividades Culturales y Científicas Van Mieu-Quoc Tu Giam, la exposición tiene como objetivo promover la belleza y la singularidad de los materiales artísticos tradicionales vietnamitas entre un gran número de personas, especialmente las generaciones más jóvenes y los turistas internacionales.También es una oportunidad para presentar al público productos culturales que han surgido del proceso de descubrimiento de valores artísticos tradicionales a través de diálogos culturales transnacionales.La exposición cuenta con el apoyo profesional de muchos expertos: el investigador, el artista Tran Hau Yen The, el artista visual Trieu Minh Hai, el artista Pham Khac Quang, el artista Tue Thu, el artista Hong Nhung (Proyecto Zó), el artista de diseño Truong Thuy.La exposición durará hasta el 12 de marzo en el Monumento Nacional Especial Van Mieu-Quoc Tu Giam./.