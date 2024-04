Foto de ilustración. (Fuente: AFP)

Hanoi (VNA)- La Autoridad de Radiodifusión, Televisión e Información Electrónica, dependiente del Ministerio de Información y Comunicaciones (MIC), envió una carta oficial a Netflix, exigiendo su cumplimiento de las regulaciones del país indochino sobre la prestación de servicios de juegos en línea.De acuerdo con el departamento, a través de su inspección de los servicios en línea, se descubrió que Netflix anuncia juegos en línea no autorizados en su aplicación proporcionada a los usuarios en Vietnam y ofrece múltiples juegos electrónicos en App Store y Google Play Store Vietnam sin ningún permiso.Tal acción de Netflix se considera una violación del artículo 31 del Decreto 72/2013/ND-CP del Gobierno sobre la gestión, prestación y uso de los servicios de Internet y la información en línea.En ese sentido, la autoridad ordenó a Netflix que deje de anunciar y lanzar juegos en línea en su aplicación y otras tiendas de aplicaciones antes del 25 de abril de 2024.El MIC coordinará con las agencias de gestión estatales pertinentes para adoptar las acciones legales apropiadas de conformidad con la ley vietnamita si Netflix incumple con estas solicitudes.Recientemente, los usuarios de Netflix en Vietnam se sorprendieron al encontrar una variedad de juegos móviles junto con películas en la aplicación. En particular, la cantidad de juegos aumenta continuamente, de 50 iniciales a 90 disponibles en la plataforma.Netflix lanza estos juegos en su aplicación y a través de dos tiendas de aplicaciones, la App Store de Apple y la Play Store de Google. Para jugar, o sea, utilizar tales productos, los usuarios pueden descargarlos directamente desde las tiendas de aplicaciones o dentro de la aplicación Netflix.Estos juegos no tienen licencia en el mercado vietnam ita y particularmente preocupante resulta la inclusión de juegos violentos para mayores de 18 años como GTA y juegos de citas diseñados para mayores de 16 años entre la lista de juegos de aplicaciones proporcionadas./.