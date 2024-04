Un festival en Ciudad Ho Chi Minh (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Muchas localidades de Vietnam han implementado medidas para aumentar las actividades experienciales a partir de eventos y festivales, promoviendo así las fortalezas del desarrollo socioeconómico local, al mismo tiempo que crean un punto destacado para las acciones turísticas.



Las estadísticas del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo muestran que cada año, en todo el país se realizan cerca de ocho mil festivales de todo tipo, los cuales destacan la diversidad, riqueza y características únicas de cada pueblo, región y factores geográficos e históricos.



Además de las actividades culturales y espirituales, muchos festivales se convierten en actividades y productos turísticos que aportan medios de vida a la población local.



En Ciudad Ho Chi Minh, cada año se celebran muchos festivales tradicionales y nuevos, lo que demuestra claramente la cultura única de la tierra con una historia de más de 300 años.



Además de preservar el patrimonio y promover la cultura, los eventos y festivales se convierten en productos turísticos impresionantes que atraen a los turistas.



También en el sur, Can Tho, ciudad central del Delta del Mekong, celebra numerosos eventos y festivales que atraen a los visitantes.



La subdirectora del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Can Tho, Dao Thi Thanh Thuy, comentó que uno de los acontecimientos más impresionantes es el Festival de Pasteles Tradicionales del Sur, considerado una oportunidad para presentar los valores culturales culinarios de la región.



Desde la perspectiva del desarrollo turístico, el problema tanto para los festivales tradicionales como para los nuevos es cómo evitar la duplicación y la falta de marca privada.



Una de las orientaciones de desarrollo del turismo de Vietnam es desarrollar productos basados en las ventajas sobresalientes de la naturaleza y la cultura de cada región y localidad y, al mismo tiempo, renovar productos turísticos claves, incluidos productos de turismo cultural y festivales.



Según Thanh Thuy, organizar festivales de forma eficaz y dejar una profunda impresión no sólo contribuye a preservar las identidades culturales regionales, sino que también aporta al desarrollo de diversos productos turísticos y al crecimiento económico local.



Con la esperanza de aumentar su atractivo para visitantes, este año el Festival de Pasteles Tradicionales del Sur está programado para celebrarse, del 17 al 21 de abril, en la ciudad de Can Tho con muchas actividades experienciales en más de 200 pabellones./.

VNA