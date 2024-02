El festival Gau Tao de la etnia Mong (Fuente: dangcongsan.vn)

Ha Giang, Vietnam (VNA) - La etnia Mong en la provincia de Ha Giang posee una multitud de festejos tradicionales muy particulares, entre ellos, destaca el de “Gau Tao”, cuya traducción literal es “ir a jugar a la montaña en la primavera”.



Más que una actividad festiva y recreativa, “Gau Tao” es una práctica religiosa que exhibe la rica identidad cultural de esta minoría étnica cada vez que llega el Año Nuevo lunar, según la Voz de Vietnam.

La fiesta de “Gau Tao” se desarrolla del 3 al 6 de enero según el calendario lunar. Los Mong rinden tributo al Cielo y la Tierra, y a las deidades protectoras de la comunidad para pedirles una buena salud, mucha felicidad y prosperidad, además de la bonanza de los cultivos y abundantes reses en los establos. Las parejas que no pueden tener hijos acuden al festejo con la esperanza de recibir bendiciones y poder fecundar pronto.



Según Vang Chan Giao, un conocedor de la cultura de la etnia Mong radicado en la comuna de Thanh Van, en el distrito de Quan Ba de la provincia de Ha Giang, estas creencias tienen que ver con los organizadores de “Gau Tao” en el pasado.



“Antaño, las fiestas de ‘Gau Tao’ solían ser organizadas por las parejas infértiles que rogaban por las bendiciones de Dios para poder tener hijos. Cuando sus deseos se cumplían, uno o dos años después volvían a celebrar el mismo festejo para mostrar su agradecimiento a las divinidades, compartir la felicidad con los otros aldeanos y rogar por la prosperidad y el bienestar de toda la comunidad”, dijo.



El “Gau Tao” está integrado por dos partes: la ceremonia y la fiesta. En una fecha considerada auspiciosa por el patriarca de la aldea, en un vasto terreno se yergue un “cay neu”, es decir, un palo largo de bambú. Del “cay neu” se cuelga toda suerte de figuras y efigies, además de farolillos, con el fin de espantar a los demonios y malos espíritus.



Pero antes de levantar este palo de bambú, los organizadores invitan al patriarca a conducir el ritual mientras preparan pollos y aguardiente como ofrendas para entregar a los antepasados y las deidades. También atan al “cay neu” una botella de agua o aguardiente, una gavilla de arroz o maíz como símbolo de la fortuna, y una franja de tela de color rojo que representa la suerte.

La parte festiva sigue la ceremonial. Los hombres jóvenes y fuertes de las aldeas del grupo étnico Mong compiten para ser el primero en trepar el “cay neu” y alcanzar estos objetos que simbolizan todo lo mejor en el Año Nuevo lunar. Es por esto que todos se muestran ansiosos por comenzar la competición.



Vang Minh The, residente en la comuna de Thanh Van y participante en varias ocasiones en la fiesta de “Gau Tao”, compartió: “Por la situación complicada de la epidemia de covid-19 no podemos organizar tantos festivales primaverales como en los años anteriores. El ‘Gau Tao’ es una de las fiestas más características e importantes del pueblo Mong. En la ocasión se organizan muchos juegos y competiciones interesantes. Deseo que este festejo continúe siendo preservado y celebrado para que todos se entretengan y rueguen por un nuevo año venturoso”.



En los últimos tiempos, el “Gau Tao” se desarrolla como una actividad vinculada a los eventos orientados a atraer a más turistas a la provincia de Ha Giang, pero se omiten algunos de sus rasgos originales. Esta práctica inquieta a Vang Chan Giao, quien expresó lo siguiente: “En algunas localidades se lleva a cabo el ‘Gau Tao’ de forma diferente al original. En mi opinión, sería bueno celebrarlo como antes para que todo el mundo lo aprecie y lo valore como una particularidad de la cultura de la etnia Mong, así como para enriquecer el conocimiento de los turistas al respecto”.



De ser un ritual para expresar la gratitud de las personas deseosas de tener una familia numerosa con muchos hijos, el “Gau Tao” pasó a ser un gran festival de todo el grupo étnico Mong en Ha Giang. Es realmente un punto de encuentro para reforzar la conexión y la solidaridad entre los autóctonos./.