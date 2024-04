Beijing (VNA)- El Grupo de Parlamentarios de Amistad Vietnam-China de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam y su similar de la Asamblea Popular Nacional (APN) de China sostuvieron hoy una sesión de trabajo en Beijing, en el marco de la visita oficial a este país del presidente de la AN, Vuong Dinh Hue.En la cita, el vicepresidente de la AN Tran Quang Phuong, quien también es titular del Grupo de Parlamentarios de Amistad Vietnam-China , afirmó que el Partido y el Estado del país indochino conceden especial importancia al mantenimiento y desarrollo de relaciones estables, saludables, sostenibles y duraderas con China.Por su parte, el presidente del Comité de Asuntos Étnicos de la APN, Bai Chunli, enfatizó que la visita de Dinh Hue es extremadamente importante, ya que demuestra el fuerte compromiso de entre ambas legislaturas en la promoción de los vínculos China-Vietnam.Las dos partes acordaron que la cooperación parlamentaria es un componente importante de la relación general entre los dos países y aplaudieron el establecimiento de un comité de cooperación entre la AN y la APN.Expresaron su voluntad de coordinarse estrechamente para implementar efectivamente el nuevo acuerdo de cooperación entre los dos cuerpos legislativos, contribuyendo así a llevar sus nexos a una nueva etapa de desarrollo con mayor confianza política y cooperación más efectiva y sustantiva.Las dos partes intercambiaron información y compartieron experiencias en materia de elaboración de leyes, mejora institucional, promoción de democracia popular y asuntos étnicos./.