Hanoi (VNA)- Un recorrido en moto por Hanoi y una clase de cocina en Hoi An han sido nombrados entre las 25 mejores experiencias de viaje en Asia por los lectores del sitio de viajes estadounidense Tripadvisor.Dirigido por Hanoi Backstreet Tours, el recorrido en moto de cuatro horas permite a los turistas explorar los famosos lugares de interés de Hanoi, como el puente Long Bien, el templo Hai Ba Trung, el sitio histórico del Palacio Presidencial y probar algunas de las mejores comidas callejeras de la ciudad.Como parte del recorrido, los visitantes tienen la oportunidad de explorar la "Calle del tren", formada por vías férreas que discurren a lo largo de las calles Dien Bien Phu y Phung Hung en el corazón del casco antiguo de Hanoi , con edificios residenciales a solo unos metros de distancia a ambos lados.Aunque la calle del tren se cerró en 2019, por motivos de seguridad; los visitantes aún pueden disfrutar de la vista del tren desde algún café al lado de la vía férrea.Organizada por Hoi An Eco Tours Discovery, la clase de cocina de cinco horas tendrá lugar de 8:30 a 13:00 y desde las 14:00 a las 18:30.Durante el recorrido, los visitantes explorarán el pueblo pesquero de Cam Thanh, a unos cinco kilómetros de Hoi An, donde se les enseñará a usar botes de canasta, una parte imprescindible de los pescadores locales.La clase de cocina tailandesa y akha en Chiang Mai de Tailandia fue votada como la mejor experiencia de viaje en la región, seguida de la clase de cocina jemer en una casa local en Krong Siem Reap de Camboya y el recorrido al amanecer de Angkor Wat.Este año, un crucero por los canales en barco abierto de Ámsterdam fue la mejor experiencia de viaje del mundo.Las selecciones han tenido en cuenta las reseñas y calificaciones de los últimos 12 meses únicamente, rastreando los datos para determinar qué experiencias han obtenido las respuestas más positivas de su comunidad en línea./.