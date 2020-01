Quang Nam, Vietnam, (VNA)- El casco antiguo de Hoi An, de 400 años de antigüedad, en esta provincia centrovietnamita, subió cuatro lugar para ubicarse en la séptima posición en la lista de 10 destinos turísticos más baratos para los británicos este año.

El caso antiguo de Hoi An (Fuente: internet)

Hoi An, en la provincia de Quang Nam, y Bali, en Indonesia, fueron los dos únicos destinos del Sudeste Asiático en ese top 10, según el informe anual Holiday Money de la Post Office, empresa minorista de correos en el Reino Unido que ofrece una amplia gama de productos, incluidos sellos postales y servicios bancarios al público a través de su red nacional de sucursales.Según la clasificación, el costo promedio en Hoi An es de 77 dólares por día, que es más barato que la famosa isla turística de Bali (80 dólares).En Hoi An , los visitantes solo necesitan alrededor de 2,5 dólares por una botella de cerveza o 1,65 dólares por una taza de café en un resort./.