Hoteles y complejos turísticos de Vietnam figuran entre los mejores de Asia (Fuente:Nhan Dan)

Hanoi ( VNA )- Vietnam cuenta con numerosos hoteles complejos turísticos incluidos en una lista de los mejores hospedajes de Asia elegidos por turistas internacionales, según la clasificación de la revista estadounidense especializada en turismo y estilo de vida CN Traveler.De acuerdo con el ranking citado por el periódico electrónico Nhan Dan, se encuentran entre los 25 mejores resorts de Asia seis destinos vietnamitas, tales como Six Senses Ninh Van Bay y The Anam (Khanh Hoa), Azerai (Can Tho), JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa (Kien Giang), InterContinental Danang Sun Peninsula Resort (Da Nang) y Topas Ecolodge (Lao Cai),Mientras, en la lista de los 30 mejores hoteles del continente, los lectores de CN Traveler votaron a cinco hospedajes de Vietnam, incluidos Park Hyatt Saigon y The Reverie Saigon (Ciudad Ho Chi Minh), InterContinental Hanoi Landmark72 y Sofitel Legend Metropole Hanoi (Hanoi) y Azerai La Residence (Thua Thien-Hue).Se trata de un premio realizado anualmente por la revista CN Traveler. Los resultados de esta edición fueron votados por más de 800 mil lectores en todo el mundo en varias categorías, como ciudades, islas, complejos turísticos y aerolíneas./.