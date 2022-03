Hanoi, 26 mar (VNA)- La página web especializada en turismo Tripadvisor incluyó recientemente a Hanoi, la capital vietnamita, entre los 25 mejores destinos del mundo en 2022 para los amantes de la exploración gastronómica.Con anterioridad, el periódico británico Telegraph también honró a esta capital milenaria como una de las ciudades que tienen la cultura culinaria más atractiva del mundo, según un artículo publicado en el periódico electrónico Nhan Dan.Estos votos no son aleatorios porque si Vietnam es considerado por muchos turistas internacionales como la cocina del mundo, Hanoi es su representante por excelencia al tener muchos platos únicos que han sido reconocidos por los medios de comunicación internacionales, como el pho (sopa de fideo), el bun cha (fideo de arroz con carne a la brasa), el bun rieu cua (fideo de arroz en caldo de cangrejo), el banh tom (pastel de cangrejo) y el cha ruoi (medallón de neréididos a la parrilla).Como el mayor centro cultural del país, Hanoi es el lugar donde convergen platos típicos de todo el país. Esa quintaesencia se compone de la singularidad de los ingredientes en cada lugar y el singular arte de cocinar que se ha destilado durante muchas generaciones. Es la razón por la que los platos de la capital suelen nombrarse de una manera asociada con lugares como banh tom del lago de Oeste, com (arroz glutinoso tierno) de la aldea de Vong, helado de la calle de Trang Tien, entre otros.Muchos especialistas plantean la importancia de establecer un mapa gastronómico de la capital vietnamita como primer paso para hacer el de Vietnam.Ese documento debe presentar las guías concretas sobre los platos típicos de Hanoi asociados con destinos turísticos famosos como las aldeas de oficios tradicionales y los establecimientos prestigiosos en el procesamiento de comidas.Se trata de guías útiles tanto para los turistas nacionales como foráneos que visitan Hanói, pues les proporcionan experiencias gastronómicas y el conocimiento de las potencialidades culinarias de la capital.De acuerdo con la Asociación Mundial de Turismo Gastronómico, más del 81 por ciento de los turistas internacionales tienen interés en conocer la gastronomía local del destino que visitan y están dispuestos a gastar el 25 por ciento de sus presupuestos de viaje para experimentarlas. Esto significa que la culinaria del destino es un factor importante en la captación de turistas y en alentar sus gastos.Se espera que el mapa gastronómico contribuya a atraer una mayor cantidad de viajeros ahora que Vietnam reanudó las actividades turísticas totalmente a partir del 15 de marzo.Según los especialistas, el mapa gastronómico de Hanoi debe elaborarse a partir de consultas con las asociaciones de cocineros e investigadores de la cultura gastronómica. Además, debe presentarse en varios idiomas para servir a una amplia gama de turistas de diferentes mercados. El documento también debiera consignar que las agencias de viaje organizan tours turísticos en la ciudad.Aunque el turismo gastronómico recientemente ha recibido una mayor atención, todavía la mayoría se centra en actividades turísticas combinadas con festivales de descubrimiento y programas de intercambio de gastronomía. Todavía no hay productos turísticos que resalten la culinaria del país. Las rutas turísticas que combinan la presentación de destinos famosos y la investigación sobre los platos típicos de cada lugar impresionarán a los visitantes.Además de la versión impresa, se debe establecer un mapa gastronómico en digital para que los turistas puedan interactuar directamente, publicar fotos y comentarios y evaluar sus experiencias. Esta sería una manera eficiente de promover la gastronomía de Hanoi y atraer a una mayor cantidad de visitantes a la milenaria capital./.