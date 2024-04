Visitantes japoneses disfrutan de bebidas y comidas vietnamitas en el Festival (Fuente: VNA)

Tokio (VNA) - El Festival de Vietnam se inauguró hoy en Tokio bajo el tema "Oremos por Japón", con la participación de la viceministra de Relaciones Exteriores Le Thi Thu Hang, el embajador vietnamita Pham Quang Hieu, el viceministro de Relaciones Exteriores japonés, Komura Masahiro, y el ex primer ministro japonés Fukuda.



En su intervención, Pham Quang Hieu expresó su profunda solidaridad con las víctimas del reciente terremoto en Ishikawa y su convicción de que la comunidad vietnamita de Ishikawa en particular y de Japón en general pondrán en pleno juego su espíritu de solidaridad para superar las dificultades y estabilizar sus vidas.



Por su parte, Le Thi Thu Hang afirmó que el Festival de dos días es una oportunidad para que los pueblos de los dos países muestren su solidaridad y elogió los esfuerzos realizados por la comunidad vietnamita en Japón en el pasado reciente, no sólo para ayudar a los miembros de la comunidad sino también a los locales en los tiempos difíciles.



Mientras tanto, Komura Masahiro manifestó la convicción de que el Festival de Vietnam se celebre en muchas localidades de Japón y enfatizó que la popularidad del evento es una manifestación del interés del pueblo japonés en Vietnam.



También expresó su aspiración de que a través de los intercambios culturales, las estrechas relaciones entre los dos países se desarrollarán aún más en los próximos 50 años.



Se espera recibir unas 80 mil visitas al Festival que tiene con 17 pabellones para ofrecer comida y fruta populares de Vietnam./.