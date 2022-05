Can Tho, Vietnam (VNA)- El Comité Popular del distrito de Ninh Kieu, de la ciudad vietnamita de Can Tho, inauguró el 30 de abril la calle peatonal de Ninh Kieu, que promete ser un destino atractivo para turistas nacionales y extranjeros cuando visiten esta urbe sureña.La vía tiene una longitud de unos 700 metros, ubicada en la calle Hai Ba Trung, y se divide en tres zonas: compras, comida y eventos culturales y artísticos. Las actividades en la calle tienen lugar todos los sábados de 18:00 a 22:00 (hora local).Esta es la primera vez que la ciudad de Can Tho tiene una calle peatonal, creando la emoción y el entusiasmo entre los residentes locales y turistas.Según Huynh Trung Tru, presidente del Comité Popular del distrito de Ninh Kieu, a través de los espacios de vida comunitaria en la calle peatonal Ninh Kieu, la ciudad de Can Tho espera presentar, preservar y honrar la historia cultural de la población local.Además, la calle creará las condiciones para que se desarrollen diversos tipos de negocios, contribuyendo a la promoción e introducción de productos turísticos y atraer recursos sociales de inversión para Can Tho, abriendo oportunidades para un rápido desarrollo de las industrias del comercio, los servicios y el turismo./.