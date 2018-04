El viceprimer ministro Vuong Dinh Hue tocó el tambor para iniciar la Fiesta (Fuente: VNA)

Hanoi, 30 abr (VNA) La provincia centro vietnamita de Nghe An inauguró la Fiesta Turística de Cua Lo 2018, bajo la presencia del viceprimer ministro Vuong Dinh Hue, las autoridades y habitantes locales, así como representantes de algunas embajadas extranjeras ubicadas en el país.



Los espectáculos artísticos de la ceremonia inaugural la víspera transmitieron el mensaje de estimular a los jóvenes a preservar y promover las potencialidades así como a proteger el medio ambiente en dicho polo turístico costero de Nghe An.



En esta ocasión, la administración anunció la cobertura wifi de toda la comuna de Cua Lo y la reanudación del vuelo directo entre la ciudad de Vinh, cabecera de Nghe An, y Bangkok, capital de Tailandia.



Ubicado a casi 300 kilómetros de Hanói, Cua Lo, un tranquilo sitio con la superficie de cerca de 28 kilómetros y la población de unas 70 mil personas, es bendecido por la naturaleza con pequeñas montañas e islotes y por supuesto, pintorescas playas.-VNA



VNA-TURISMO