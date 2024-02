Visitantes en la Ciudadela Imperial de Thang Long (Fuente:VNA)

Hanoi (VNA)- El recorrido en bus eléctrico Hoan Kiem - Ciudadela Imperial de Thang Long se inauguró hoy con el propósito de satisfacer las necesidades turísticas de pobladores y visitantes de explorar los patrimonios de Hanoi.Con el mensaje de "Por un Hanoi verde", el servicio "Viaje por Hanoi en bus eléctrico" llevará a los turistas a contemplar las características culturales únicas de la capital milenaria a través de un recorrido por las vías circundantes al lago Hoan Kiem, en el casco antiguo de Hanoi y la Ciudadela Imperial de Thang Long , reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.La apertura de la ruta turística, organizada por el Comité Popular del distrito de Hoan Kiem y la empresa Dong Xuan en coordinación con el Centro de Conservación del Patrimonio Thang Long – Hanoi, demuestra la determinación de la ciudad y la respuesta y cooperación de las empresas para contribuir a la implementación de los compromisos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, proteger el medio ambiente y promover la conexión de patrimonios para el desarrollo turístico, a fin de difundir los valores tangibles e intangibles únicos de la zona del lago Hoan Kiem y la Ciudadela Imperial de Thang Long.Al intervenir en el acto inaugural, Nguyen Thanh Quang, director del Centro de Conservación del Patrimonio Thang Long – Hanoi, reveló que los visitantes tendrán la oportunidad de contemplar más patrimonios de la capital en vehículos amigables al medio ambiente.El viaje de ida incluye: Dinh Tien Hoang (punto de partida - estación de vehículos del lago Hoan Kiem) - Hang Dao - Hang Ngang - Hang Buom - Ma May - Hang Bac - Hang Ngang - Hang Duong - Dong Xuan - Hang Giay - Quan Thanh - Nguyen Bieu - Ciudadela Imperial de Thang Long (punto final).Mientras, la ruta de vuelta comprende: Ciudadela Imperial de Thang Long (punto de partida - puerta número 9 en la calle Hoang Dieu) - Hoang Dieu - Hoang Van Thu - Hung Vuong - Phan Dinh Phung - Hang Cot - Hang Luoc - Hang Ma - Hang Chieu - Dao Duy Tu - Ma May - Hang Bac - Hang Bo - Luong Van Can - Le Thai To - Hang Khay - Dinh Tien Hoang.En la ocasión, la empresa Dong Xuan lanzó una promoción que ofrece ese servicio gratuito en la dirección desde el lago Hoan Kiem hasta la Ciudadela Imperial de Thang Long, con 10 vehículos operando continuamente durante todo el día. El programa se prologa para los días del 1 al 9 de febrero./.