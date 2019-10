La isla, que cubre casi dos mil 500 hectáreas con 120 hogares y 550 personas, se ha convertido en un destino obligado para los turistas que llegan a esta localidad norteña.Al arribar a Cai Chien, los turistas pueden sumergirse en otro mundo y alejarse del ajetreo y el bullicio de las grandes ciudades.La mayoría de las playas de la isla no han sido tocadas por la mano del hombre, por lo tanto mantienen su poética e intacta belleza, con extensos arenales.Situada en el este de la isla, la playa de Dau Rong (cabeza de dragón) es considerada la más hermosa con un mar azul y un tramo de arena de dos kilómetros.Aquí los turistas pueden nadar o pasear por la playa para disfrutar del aire fresco, o alquilar un barco para visitar la isla Thoi Xanh. Desde aquí, pueden contemplar los islotes Co To, Hon Trui y Hon Vinh Thuc.En particular, Cai Chien está dotada de un rico ecosistema forestal, que cuenta con muchas especies silvestres.La vida en la isla es muy rústica. Los excursionistas pueden andar en bicicleta o dar un paseo para aprender sobre la cultura y la vida cotidiana de los lugareños, además de degustar de mariscos frescos capturados directamente por los isleños.No obstante, la forma más interesante de explorar la isla es acampar. Es una buena idea ir con amigos y unirse a una fiesta de barbacoa en la playa.En los últimos años, el número de turistas a Cai Chien ha crecido considerablemente. Las autoridades locales han alentado a la población a unir sus esfuerzos para mantener el medio ambiente de la isla limpio, verde y hermoso. Además han abierto cursos de capacitación sobre el turismo comunitario.Docenas de hogares de la isla han invertido en el turismo familiar, con cientos de habitaciones para servir a los turistas.En los últimos años, el sector turístico en la provincia de Quang Ninh aumentó a un ritmo acelerado.Con una costa de más de 250 kilómetros y más de dos mil islas e islotes que representan dos tercios del número total en Vietnam, esta provincia está dotada de ventajas naturales para el turismo marítimo.Alberga destinos populares como la Bahía de Ha Long, reconocida dos veces como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994 y 2000.En 2018, ese emblemático lugar se convirtió en uno de los 15 principales destinos mundiales de cruceros en Instagram, según una encuesta realizada por el sitio de viaje SeaHub.El año pasado, Quang Ninh recibió a 12,3 millones de visitantes, incluidos 5,2 millones de extranjeros, y obtuvo 24 billones de dongs vietnamitas (1,03 mil millones de dólares) en ingresos por turismo.La entrada en operaciones del Aeropuerto Internacional de Van Don, en diciembre de 2018, ayuda a la localidad a alcanzar su objetivo de recibir de 15 a 16 millones de turistas, incluidos siete millones de extranjeros en 2020, así como 30 millones en 2030, incluidos 15 millones de foráneos.Para materializar esas metas, las autoridades locales han ofrecido muchos incentivos para promover la apertura de vuelos al aeropuerto, el primero de su tipo con la inversión de una empresa privada en Vietnam.Los pasajeros a Van Don pueden visitar una serie de atracciones locales, incluido el complejo de monumentos y paisajes de Yen Tu, la Bahía de Ha Long y la Bahía de Bai Tu Long, de forma gratuita, dentro de los 30 días desde su llegada a este aeropuerto ./.