Jóvenes connacionales residentes en el extranjero que participan en el Campamento de Verano de Vietnam 2023 (Foto: VNA)

Nghe An, Vietnam (VNA)- Un total de 120 jóvenes vietnamitas residentes en el extranjero que participan en el Campamento de Verano de Vietnam 2023 rindieron hoy tributo al Presidente Ho Chi Minh en su tierra natal en la comuna de Kim Lien, distrito de Nam Dan, provincia central de Nghe An.En la Zona de Reliquia Nacional Especial Kim Lien, los adolescentes prometieron mantenerse unidos para coadyuvar a la construcción y defensa de la Patria, así como al desarrollo de la comunidad de vietnamitas y la nación.Vu Thanh Huyen, del Comité Estatal sobre Vietnamitas en el Extranjero, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que el viaje a la tierra natal del Presidente Ho Chi Minh no solo aumenta la comprensión de los compatriotas sobre la cultura y la historia del país, sino que también constituye una oportunidad para que mejoren su dominio del idioma vietnamita, se acerquen y entiendan profundamente las raíces culturales de la nación.Los recuerdos asociados con el país no solo multiplican el afecto por la Patria en los jóvenes, sino que los incentiva a actuar como un puente de conexión para promover las relaciones entre Vietnam y las naciones de todo el mundo, destacó.Cada año, el Comité mencionado se coordina con las agencias pertinentes a fin de organizar el Campamento de Verano de Vietnam para jóvenes y estudiantes connacionales en ultramar.La edición del presente año se lleva a cabo durante dos semanas en 10 provincias y ciudades, incluidas Hanoi, Phu Tho, Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua-Thien Hue y Da Nang.A través del evento, los participantes tienen la oportunidad de aprender sobre la cultura, la historia, el país y la gente de Vietnam. Esas experiencias prácticas ayudarán a la generación joven de vietnamitas en el exterior a comprender y cultivar un sentido de responsabilidad por el desarrollo de la Patria.Posteriormente, los coterráneos interactuaron con jóvenes de la provincia de Nghe An en la playa de Cua Lo./.