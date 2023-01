Lai Chau, Vietnam (VNA)- A 40 kilómetros al norte de la ciudad de Lai Chau, la aldea Sin Suoi Ho se encuentra en el distrito de Phong Tho y fue creada hace 300 años. En 2015, esta localidad fue incluida en la lista de destinos ideales para el de turismo comunitario en la provincia de Lai Chau.Sin Suoi Ho significa en el dialecto de los étnicos Mong “la Corriente Dorada”. Hoy en día esta aldea alberga 149 hogares con 736 habitantes, todos los cuales son de la etnia Mong. Ubicado a una altitud de 1.500 metros, el sitio tiene un clima templado y montañas, cascadas y arroyos.Desde que Sin Suoi Ho se convirtió en una aldea de turismo comunitario los lugareños se han concentrado en construir albergues, cafeterías, restaurantes y tiendas de souvenirs. Los alojamientos para los turistas allí son tradicionales casas de madera de los Mong. Sus puertas de entrada cuentan con un letrero con el nombre del anfitrión, el número de teléfono y los servicios ofrecidos. Vang A Chinh, jefe del poblado, dijo: “A la fecha, en nuestro caserío 12 familias ofrecen servicios de alojamiento, así como una cooperativa y dos agencias operan en el turismo. Los viajeros al visitar nuestra aldea pueden quedarse con los lugareños en sus casas tradicionales o en una vivienda baja, rodeada de una terraza. El precio por noche varía entre 250 mil y 700 mil dongs. Por la noche organizamos espectáculos de canto y baile alrededor de la fogata. Desde nuestra aldea también pueden visitar tres cascadas: To Ong (Ancestro), Trai Tim (Corazón) y Tinh yeu (Amor). Aquí la confección de trajes tradicionales de los Mong para turistas también funciona muy bien, lo cual ha mejorado los ingresos de los autóctonos. Nuestra aldea no sólo ha atraído a turistas provenientes de Ciudad Ho Chi Minh, Da Nang y Hoi An, sino también extranjeros que vienen principalmente de Estados Unidos, Singapur y Canadá”.Todos los sábados por la mañana un mercado de montaña tiene lugar en Sin Suoi Ho. El camino que conduce a la aldea está bordeado de granjas de orquídeas, duraznos y ciruelas. Además, una antigua muralla y un árbol de 300 años son lugares favoritos para numerosos turistas. Hay que considerar también que admirar el amanecer, el mar de nubes, las terrazas de arroz y los cerros cubiertos de flores son algunas de las experiencias imperdibles que ofrece Sin Suoi Ho. Pham Ngoc Quynh, un turista de Ciudad Ho Chi Minh, compartió: “He estado en Lai Chau varias veces, pero esta es la primera vez que he estado en Sin Suoi Ho. Lo supe a través de YouTube y de mis amigos que iban allí a cazar nubes. La aldea es hermosa y limpia. La arquitectura de sus casas es muy especial. Cada cabaña tiene su propia puerta de entrada con un estilo diferente. Todos los árboles aquí también tienen hermosas formas. Es un sitio que vale la pena visitar. Pienso que la hospitalidad de los lugareños y la belleza escénica del paisaje alrededor ciertamente hacen que los turistas regresen”.Hace varios años, Vang A Lu, residente de Sin Suoi Ho, decidió construir casas en árboles muy originales. Cada una se asemeja a un nido de pájaros y está bautizada con nombres de pájaros. Dijo: “Ofrezco seis cabañas equipadas con wifi, calentador de agua eléctrico y baños cerrados. Cada uno tiene 2,8 metros de largo y 2,6 metros de ancho y capacidad para un máximo de dos adultos y dos niños. Mis clientes pueden contemplar los espectáculos que ofrece la delegación artística de nuestra aldea. Cerca del mercado semanal hay un pequeño museo que exhibe los implementos agrícolas de nuestros étnicos”.Sin Suoi Ho figura entre las localidades que la provincia de Lai Chau ha seleccionado para poner en marcha un proyecto que consiste en establecer la nueva ruralidad vinculada al turismo rural para el período 2020-2025. Cheo Quay Hoa, presidente del Comité Popular de la comuna de Sin Suoi Ho dejó saber: “En respuesta al programa nacional de la nueva ruralidad, desde 2015 nuestra comuna ha invertido en el cultivo de té y orquídeas. Hoy contamos con 38 mil raíces de orquídeas para abastecer el mercado de las provincias montañosas del norte. El cultivo de esta variedad floral nos aporta de 2 a 3 mil millones de dongs al año. Lai Chau tiene 11 aldeas turísticas, incluida Sin Suoi Ho. Antes del estallido de la pandemia de covid-19 recibíamos 30 mil visitantes cada año, principalmente turistas nacionales”.Sin Suoi Ho fue honrada por la Asociación de Turismo de Vietnam como “La aldea típica de turismo comunitario de 2019”. Su encanto único atrae cada vez a más personas ávidas de autenticidad, naturaleza y cultura autóctona. VNA/VOV