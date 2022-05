Acto de inauguración del Festival de turismo "Do Son, colores del mar 2022" (Fuente: VNA)

Hai Phong, Vietnam (VNA)- El Comité Popular del distrito de Do Son de la ciudad norvietnamita de Hai Phong inauguró el Festival de turismo "Do Son, colores del mar 2022", con el fin de enaltecer el orgullo por el mar y las islas del país, y a la vez, presentar a los visitantes la vitalidad, el aliento y los rasgos peculiares de las áreas marítimas en la localidad.

En el acto de apertura, efectuado anoche en el Área turística internacional Doi Rong, se dio a conocer que la festividad incluye seis actividades principales, a saber la carrera de botes dragón, la inauguración de calles peatonales, el programa artístico "Do Son, colores del mar 2022", la exhibición de automóviles y el desfile, el festival de música electrónica EDM, y el torneo abierto de golf turístico.

En 2022, el distrito costero de Do Son se esfuerza por atraer unos 1,6 millones de turistas.

En el mismo día, se lanzó en la playa de My An en la ciudad central de Da Nang el programa "Temporada de turismo en la playa de Da Nang 2022" y se inauguró la "Playa nocturna de My An".

Según lo previsto, el programa "Temporada de turismo en la playa de Da Nang 2022" se lleva a cabo del 28 de abril al 3 de mayo en las playas de My An, T18 y My Khe, en la ruta Nguyen Tat Thanh y en la península de Son Tra, con diversas actividades culturales, artísticas y gastronómicas.

En tanto, se efectuó la víspera en la provincia norteña de Ha Tinh la ceremonia de apertura del turismo marítimo en 2022, con el programa artístico "Ha Tinh - eco del mar" y un espectáculo especial de fuegos artificiales.

De acuerdo con el Comité organizador, se realizan una serie de actividades culturales y deportivas en la playa, además de programas gastronómicos nocturnos asociados con la introducción de productos locales los sábados y domingos del presente mes./.