Ciudad costera de Nha Trang (Fuente: star2.com)

Nha Trang, Vietnam (VNA)- La ciudad costera de Nha Trang es el centro político, económico y cultural de la provincia de Khanh Hoa, conocida como la tierra del “bosque de los árboles de aquilaria y el mar de salanganas nidoblanco” (Aerodramus fuciphagus).Tiene muchas reliquias históricas y culturales que llevan la impronta de la antigua civilización de Champa. Con un paisaje natural poético y magnífico, la bahía de Nha Trang es la segunda de Vietnam, después de Ha Long, reconocida como la más hermosa del mundo. Nha Trang, con la típica belleza de sus calles junto la playa, fascina a muchos y es un atractivo destino turístico.Alma antigua en el corazón de la ciudad costeraAl llegar a la hermosa y vibrante urbe costera de Nha Trang , además de descansar y apreciar los hermosos paisajes marinos, los visitantes también tienen la oportunidad de explorar muchos sitios históricos, famosas obras culturales y estilos arquitectónicos únicos.Como territorio que antaño ocupó una posición importante en la historia del antiguo reino de Champa, la localidad aún conserva su herencia cultural. Ello se evidencia especialmente en el complejo de reliquias de las torres del templo Ponagar (Thap Ba Po Nagar), una hermosa arquitectura construida a mediados del siglo VIII en la cima de una pequeña colina, a unos 20 metros sobre el nivel del mar, alejada del centro de la ciudad. El lugar era un centro religioso para adorar a la diosa Ponagar, la madre del pueblo cham. Más tarde, heredada, preservada y desarrollada por el pueblo vietnamita, se convirtió en la diosa Thien Y Thanh Mau o Madre Thien Y A Na, venerada tanto por los vietnamitas como por los cham de la costa central del sur.El complejo fue edificado principalmente con ladrillos cocidos, porosos, livianos y pegados entre sí. La torre de adoración principal se encuentra en el área central, de unos 23 metros de altura, llamada templo Ponagar, también conocida como Thap Ba, donde originalmente se rendía culto a Parvati, la esposa de Shiva. Las estatuas, relieves y detalles decorativos son hermosos y muy sofisticados, considerados por los investigadores como una obra maestra de la escultura antigua de Champa.Otra obra arquitectónica típica es la Catedral de Nha Trang. La iglesia, ubicada en una colina alta del centro citadino, se inició en 1928 y se terminó en 1941. Para levantar la edificación en lo que era un terreno baldío, se detonaron hasta 500 minas terrestres para nivelar el cerro y tener un área de construcción de 4 500 metros cuadrados.Después de más de dos tercios de un siglo, la Catedral de Nha Trang aún conserva el diseño original, así como sus líneas arquitectónicas góticas únicas. Actualmente, además de los feligreses, el templo recibe a numerosos turistas nacionales y extranjeros. Desde su elevada posición, los visitantes también pueden disfrutar de una hermosa vista de la urbe.La localidad costera, de día o de noche, exhibe una belleza encantadora, con las calles a un lado y el mar al otro. La playa de Nha Trang, entre las más hermosas de Vietnam, tiene una longitud de más de 10 kilómetros, en forma de una luna creciente que abraza el verde esmeralda de la bahía.Explorando la bahíaLa bahía de Nha Trang se considera el paraíso del turismo marino en la costa central del sur. También conocida como Binh Cang, está situada al este de la ciudad, con una superficie de 24 965 hectáreas. En ella hay 19 islas grandes y pequeñas, la mayor de las cuales es Hon Tre, de 3 250 hectáreas, y la menor Hon Noc, de aproximadamente cuatro hectáreas.La bahía ha sido reconocida como una de las 29 más bellas del mundo. El lugar es famoso por su ecosistema tropical extremadamente raro, con hermosos arrecifes de coral ubicados bajo aguas cristalinas y cientos de coloridas especies marinas.En ese espacio se encuentra la isla de Hon Mun, que posee la mayor biodiversidad en el Sudeste Asiático. Según resultados de investigaciones, el mar allí tiene 350 especies de corales, más de 230 de peces de arrecife, 112 de moluscos, 112 de crustáceos, 27 de equinodermos, 69 de algas y siete de pastos marinos. Hon Mun también es famosa por sus variados servicios marítimos y de exploración del mar en barcos con fondo de cristal, y la práctica del buceo.La isla de salanganas nidoblanco de Hon Noi también es una atracción imperdible. Los turistas visitan allí el templo dedicado a los antepasados de la explotación de los nidos de salanganas, escuchan historias sobre esa profesión, observan las cuevas donde viven las aves... y disfrutan sumergiéndose en las aguas cristalinas del mar.En particular, la isla de Hon Tre se considera un paraíso del entretenimiento y la relajación porque cuenta con Vinpearl Nha Trang, principal complejo turístico marítimo en el Sudeste Asiático.La famosa ruta del teleférico de más de tres kilómetros, entre la ciudad de Nha Trang y Hon Tre, ha sido reconocida por el libro Guinness World Record como la más larga del mundo de las que están sobre el mar.Al llegar a Vinpearl Nha Trang, los vacacionistas se sumergen en un mundo de diversiones en el complejo Vinwonder, con numerosas y atractivas opciones, por ejemplo: una tirolesa de 880 metros, la más larga, empinada y alta de Vietnam ; una excursión en el Vinpearl Submarine Nha Trang, primer submarino de exploración de los fondos marinos impulsado por energía eléctrica con paredes de vidrio transparente y visión de 360 grados; actuaciones musicales y disfrute del Tata Show del millón de dólares; la belleza del jardín de flores de los cinco continentes; la naturaleza salvaje en el zoológico King's Garden, hogar de muchos animales raros del mundo; un acuario de 3 400 metros cuadrados con más de 300 criaturas marinas... y muchas otras posibilidades de aventuras.Los visitantes no deben perder la oportunidad de disfrutar de unas vacaciones maravillosas en la cadena de villas de cinco estrellas de Vinpearl en la isla de Hon Tre. Los huéspedes no solo reciben atención y servicios de lujo, sino que también pueden practicar golf en un campo de 18 hoyos, de estándar internacional, y disfrutar de otras numerosas instalaciones de primera clase.La ciudad costera de Nha Trang hoy está cambiando día a día, en armonía con la vida joven, moderna, dinámica, innovadora y en desarrollo. Esta hermosa urbe deja siempre una buena huella en el corazón de los visitantes ./.