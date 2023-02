Soc Trang, Vietnam (VNA)- La provincia survietnamita de Soc Trang trazó una lista de productos turísticos claves para atraer a viajeros y desarrollar la llamada industria de ocio local para 2025.En consecuencia, la localidad se centrará en impulsar el modelo de turismo espiritual en su cabecera provincial, la ciudad de Soc Trang, la cual es conocida como el hogar de muchas pagodas únicas.La ciudad también alberga la pagoda Patum Wongsa Som Rong, una de las khemers más bellas y grandes de la región. Otro detalle destacado del sitio resulta una estatua de Buda reclinada que mide 63 metros de largo y 22,5 de alto.La provincia continúa preservando y renovando su sitio de reliquias Gieng Tien (Pozo de hadas) en el distrito de Chau Thanh, que según la leyenda, fue creado por un hada y existe hace más de mil años. La gente suele venir allí para rezar por la paz y la prosperidad.Además, se seguirá desarrollando el turismo comunitario y el agrícola en los islotes de My Phuoc y Phong Nam en el distrito de Ke Sach, el jardín de cigüeñas de Sau Xom en el distrito de My Xuyen y en los de Chau Thanh y Cu Lao Dung.Tran Minh Ly, director del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia, notificó que Soc Trang se enfoca también en desarrollar clubes de música para brindar mejores experiencias a los turistas.Por otra parte, organizará recorridos a los sitios históricos, como la base militar del Comité del Partido en la localidad ubicada en el bosque de My Phuoc, donde se llevaron a cabo miles de reuniones de la instancia partidista durante la guerra.Asimismo, promoverá el ecoturismo marino en el distrito de Cu Lao Dung y las playas de Mo O, en el distrito de Tran De, y Ho Be, en el distrito de Vinh Chau.Según el funcionario, Soc Trang está buscando más inversiones de diferentes fuentes para desarrollar infraestructura que conecte los sitios turísticos, las reliquias religiosas y las aldeas artesanales de la provincia.La provincia también está mejorando los vínculos y la cooperación con otras localidades del delta del Mekong y Ciudad Ho Chi Minh para crear nuevos recorridos y productos, a la par de acelerar la transformación digital.La provincia ahora tiene su portal de turismo en mysoctrang.vn y una aplicación móvil llamada "Soc Trang Tourism" para promover su gastronomía, destinos e historia.Soc Trang tiene como objetivo recibir a 2,3 millones de visitantes en 2023, incluidos 64 mil turistas extranjeros, para un ingreso de alrededor de 42,3 millones de dólares./.