Hanoi (VNA)- Hoi An , Phong Nha y Ninh Binh constituyen el top 3 de los 10 destinos más hospitalarios de Vietnam en 2022. Esparcidos a lo largo del país, esos lugares no solo son ricos en paisaje y cultura, sino también brindan experiencias de bienvenida e increíble afabilidad que completan aún más el viaje de cada turista.El resultado se obtuvo basándose en 232 millones de evaluaciones en la plataforma de servicios turísticos en línea Booking.com, cuyos autores han visitado la franja de tierra en forma de la letra S. Según Booking, tal retroalimentación, no editada de ninguna manera, es una fuente de consulta verificada con experiencias reales, según el periódico electrónico Nhan Dan.Hoi AnLa urbe antigua de Hoi An, en la central provincia de Quang Nam, encabeza la lista y también clasifica en un ranking mundial de misma categoría recopilado por Booking.com. Ubicada a orillas del río Thu Bon, la tranquila Hoi An deja impronta en los turistas con su conjunto arquitectónico peculiar, que se caracteriza por casas amarillas de ladrillo y un colosal tesoro de tradiciones y patrimonios.