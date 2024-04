Kuala Lumpur (VNA) – El ministro de Recursos Naturales y Sostenibilidad Ambiental de Malasia , Nik Nazmi Nik Ahmad, subrayó la importancia de los esfuerzos colectivos, particularmente del público, para promover el empleo de bolsas reutilizables y reducir los plásticos de un solo uso en la lucha contra los desechos de ese material.En sus declaraciones ante la prensa el 22 de abril, Día de la Tierra, cuyo tema este año es “Planeta vs. Plásticos”, el funcionario comentó que el Gobierno malasio está aplicando una política nacional sobre la producción, el consumo y la eliminación de plástico en línea con las negociaciones en curso del Tratado Global del Plástico (GPT), así como los objetivos de sostenibilidad ambiental Reveló que su cartera realizó una revisión de la legislación sobre la gestión de la contaminación plástica para fortalecer las medidas destinadas a abordar este problema.Malasia ha participado en cuatro rondas de negociaciones internacionales sobre el GPT en el marco del Comité Intergubernamental de Negociación (INC), en un esfuerzo por desarrollar un instrumento jurídicamente vinculante a nivel mundial sobre la contaminación plástica marina, continuó.También, mencionó otros esfuerzos del Gobierno en este sentido, como el establecimiento de una hoja de ruta para la sostenibilidad del plástico (2021-2030) y otra proyectada hacia cero plásticos de un solo uso (2018-2030).El Ministerio de Malasia asistirá a la cuarta sesión de negociación del INC en Ottawa, Canadá, del 23 al 29 de abril.El tema del Día de la Tierra de este año subraya el deber de la sociedad de conservar y salvaguardar el planeta, dado que los residuos plásticos tardan un mínimo de 500 años en descomponerse de forma natural./.