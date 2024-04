El IRB dijo que en el período de 2018 a 2021, el 94 por ciento de los jóvenes millonarios no han registrado ningún saldo impositivo pendiente. (Foto: Malaymail.com

Kuala Lumpur (VNA)-El número de jóvenes millonarios en Malasia va en aumento , con un aumento del 75% entre los millonarios de 30 años o menos en 2022.Las cifras de la Junta de Impuestos Internos (IRB) del país muestran que 35 personas menores de 30 años declararon sus ingresos por encima de alrededor de un millón de ringgit (209 mil dólares) en 2022, un fuerte aumento con respecto a los 20 del año anterior.Las cifras para 2023 no se han anunciado ya que el proceso de presentación electrónica para el año aún está en curso", dijo el IRB.IRB añadió que más del 94% de los contribuyentes menores de 30 años que ganan más de 1 millón de ringgit no han registrado ningún saldo impositivo pendiente en el año comprendido entre 2018 y 2021.El IRB también dijo que recuperó 5,2 mil millones de ringgit (mil 87 millones de dólares) adicionales en impuestos adicionales de personas y empresas que no declararon, declararon insuficientemente y evadieron informes de ingresos en 2023.Afirmó que el IRB tomará medidas según lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1967 para combatir la evasión fiscal. La agencia también está comprometida a abordar la evasión fiscal y, al mismo tiempo, fortalecer la red tributaria ampliando la base impositiva para abordar cualquier fuga o brecha existente para garantizar que todos paguen una parte igual al Gobierno sin discriminar ni a individuos ni a empresas.El IRB subrayó que ha implementado el Número de Identificación Fiscal (TIN) y la facturación electrónica para abordar el problema de la evasión fiscal en el país.El año pasado, el último informe de la consultora inmobiliaria Knight Frank mostró que Malasia estaba entre los 10 países con la población de individuos ultraricos de más rápido crecimiento, lo que se define como tener un mínimo de 30 millones de dólares en riqueza neta./.