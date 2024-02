Hanoi (VNA)- Las reliquias y los lugares pintorescos en la capital Hanoi se consideran un museo viviente que conserva, en todas partes, las huellas de la historia milenaria de esta antigua ciudadela.Los visitantes quedan fascinados en las calles de Hanoi por la combinación única de arquitectura clásica y moderna, que permite obtener una visión relativamente completa de la historia de la formación y el desarrollo de la capital vietnamita.Si se menciona a Hanoi, resulta imposible no pensar en la idílica pintura del lago Hoan Kiem (Espada Restituida) y la imagen de la Thap Rua (Torre de la Tortuga) reflejada en el agua. El lago y toda la arquitectura circundante han sido durante mucho tiempo un símbolo de la belleza y la espiritualidad de Hanoi.Rodeado por un paisaje verde y aireado e instalaciones modernas, el lago Hoan Kiem tiene un agua azul y muchos ciudadanos acuden a él cada día para hacer ejercicios, caminar, relajarse, incluso bailar. En sólo unos 30 minutos caminando alrededor del lago, los visitantes pueden ver muchos lugares famosos de los alrededores del distrito de Hoan Kiem, como la Torre de la Tortuga, la estatua del rey Ly Thai To, la sede del periódico Hanoi Moi y la Oficina de Correos de Hanoi.Sumado al lago Hoan Kiem, en la lista de preciosas reliquias históricas de Hanoi no puede faltar Van Mieu-Quoc Tu Giam (Templo de la Literatura). Se trata de una reliquia profundamente ligada a la formación de la capital durante la dinastía Ly y que ha recorrido casi mil años de historia.Erigido en 1070, el Templo de la Literatura fue un lugar de culto a los santos confucianos y Quoc Tu Giam (fundado en 1076) se considera la primera universidad del Vietnam feudal, cuenta con 82 estelas de piedra que registran doctorados de 1442-1779, demostrando la importancia de la educación y la intelectualidad del pueblo vietnamita.Muy cerca del Templo de la Literatura, a menos de un kilómetro, se encuentra el famoso complejo de reliquias de la Ciudadela Imperial de Thang Long. Esta enorme obra arquitectónica fue construida por dinastías durante muchos períodos históricos. La Ciudadela Imperial de Thang Long fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad el primero de agosto de 2010. El sitio contiene reliquias arqueológicas y arquitectónicas de 13 siglos, que marcan un palacio monumental de muchas épocas. La Ciudadela Imperial de Thang Long se convierte en un destino turístico atractivo y en algunas épocas se puede disfrutar incluso de un espectáculo nocturno.Cualquier turista que llega a Hanoi también debería visitar el Complejo de reliquias del Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh. El elemento principal del complejo es el mausoleo inaugurado en 1975, en la plaza Ba Dinh, donde se guarda el cuerpo del Tío Ho. Además, la plaza Ba Dinh, la casa sobre pilotes del Tío Ho y el Museo Ho Chi Minh constituyen lugares atractivos del conjunto de reliquias.Los emocionantes recorridos por los lugares típicos y las reliquias mencionadas permiten a los visitantes comprender mejor sobre la historia, la cultura y el alma de Hanoi a través de miles de años de desarrollo. Desde palacios históricos hasta exuberantes paisajes naturales, todos crean la diversidad y el atractivo de la civilización del río Rojo en el corazón de la capital./.