Hanoi (VNA)- Las plataformas de streaming Netflix FPT Play retiraron la serie china “ Flight to you ” ( Vuelo hacia ti ), debido a la aparición en esta de la llamada “línea de nueve puntos”, trazada ilegal y unilateralmente por Beijing, informó hoy el Departamento de Cinematografía del Ministerio de Cultura, Deportes y Cultura de Vietnam.El 9 de julio, el departamento anterior emitió oficios para exigir a las empresas Netflix y FPT Telecom retirar la serie, en los cuales, subrayó que recibió información sobre la difusión, para el acceso de los usuarios vietnamitas, por parte de Netflix y FPT Telecom, en el enlace https://www.netflix.com y la aplicación Netflix, y en el link https://fptplay.vn y la aplicación FPT Play, respectivamente, de la mencionada serie (particularmente, el episodio 39), en la que se exhibe la imagen de la llamada “línea de nueve puntos”.Notificó, además, que se realizó una revisión integral, cuyo resultado indica el uso de la imagen de la línea, conocida igualmente como la línea en forma de U, en distintos planos de diferentes episodios de la serie.La representación de la imagen de la “línea de nueve puntos” y también el uso de ese término trazado por China en los contenidos de los diálogos y subtítulos son erróneos y violan la soberanía nacional de Vietnam y también la Ley de Cine del país indochino.En ese sentido, basado en el decreto 131/2022/ND-CP del Gobierno de Vietnam, que detalla una serie de artículos de la Ley de Cine, el Departamento instó a Netflix y FPT Telecom a eliminar la película “Flight to you”./.