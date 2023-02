Ninh Binh, Vietnam (VNA) - La provincia norteña de Ninh Binh ha sido nombrada entre las 10 regiones más acogedoras del mundo, una de las categorías de , una aplicación de reserva de hoteles que cubre 228 países y territorios.Ninh Binh ocupa la séptima posición en la lista, en la que también se encuentran La Rioja (España), Epiro (Grecia), Alta Austria, el condado de Down (Reino Unido), Mures (Rumanía), Marlborough (Nueva Zelanda), Limón (Costa Rica), Terranova y Labrador (Canadá) y Dakota del Norte (Estados Unidos).Ninh Binh, a 90 kilómetros al sureste de Hanoi, tiene un rico potencial en turismo cultural y espiritual. También cuenta con paisaje natural encantador y muchas cuevas únicas y sorprendentes. Ninh Binh alberga la antigua capital de Hoa Lu durante el reinado de la dinastía Dinh (968-980).Con valores artísticos, geológicos, geomórficos y paisajísticos únicos y rastros de vida prehistórica, el complejo paisajístico de Trang An en Ninh Binh fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio cultural y natural de la Humanidad en junio de 2014. Booking.com también anunció la lista de las 10 ciudades (pueblos) más acogedoras de Vietnam, que incluye Phong Nha (Quang Binh), Ninh Binh, Hoi An (Quang Nam), Hue (Thua Thien-Hue), Mai Chau (Hoa Binh), Tuy Hoa (Phu Yen), Con Dao (Ba Ria-Vung Tau), Dong Hoi (Quang Binh), Cat Ba (Hai Phong) y Sa Pa (Lao Cai).La clasificación se basó en más de 240 millones de reseñas verificadas de viajeros de Booking.com.Este año, Traveler Review Awards también honra a 1,36 millones de proveedores de servicios de alojamiento de todo el mundo en términos de nivel de hospitalidad, incluidos más de 10 mil en Vietnam./.