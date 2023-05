Una artesana del poblado de cerámica de Bau Truc. (Foto: VOV)

Ninh Thuan, Vietnam (VNA)- Ninh Thuan es una provincia costera del Centro Sur de Vietnam, donde el sol y el viento son particularmente generosos y la naturaleza revela toda su belleza, ya sea en forma de llanuras, montañas o mar. Esta localidad también posee un patrimonio cultural diversificado que refuerza su atractivo para los turistas.La provincia de Ninh Thuan dispone de 100 kilómetros de costa generosamente bendecidos por la Madre Naturaleza con numerosas bahías de arena blanca. Vinh Hy, Ninh Chu, Binh Tien y Ca Na son las más conocidas, y Vinh Hy que se encuentra dentro de una reserva mundial de la biosfera, forma parte de las ocho bahías más hermosas de Vietnam.La reserva de la biosfera en cuestión es el Parque Nacional Nui Chua . Además, el festival Kate y el arte de la cerámica Cham, de la aldea Bau Truc de Ninh Thuan, han sido inscritos en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad que necesita salvaguarda urgente, según la Voz de Vietnam.Ninh Thuan es también una de las 21 provincias y principales ciudades donde se practica el “don ca tai tu”, (cantos de aficionados del Sur), que también ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).Además, 17 de sus acervos patrimoniales han sido clasificados a nivel nacional y otros 44 a nivel provincial. Van Cong Hoa, subdirector del Servicio de Cultura, Deportes y Turismo de Ninh Thuan, informó al respecto: “Nuestra provincia es conocida por su rico y diversificado patrimonio cultural, compuesto, en particular, por las etnias Kinh, Hoa, Cham y Raglai. Los turistas tienen oportunidad de participar de la fiesta Kate, que es muy original; visitar la torre Po Klang Garai, que es muy antigua, y Bau Truc, considerado el poblado alfarero más antiguo del Sudeste Asiático. También pueden ver a los tejedores de brocado trabajando en la aldea artesanal de My Nghiep. Son los Cham a quienes debemos el arte de la cerámica en Bau Truc, el arte de tejer brocado en My Nghiep, así como el festival Kate. Todos son catalogados como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Algunas de las técnicas utilizadas por los alfareros de Bau Truc son únicas en el mundo”.Los dos sitios de Ninh Thuan que han sido clasificados como reliquias nacionales especiales también pertenecen a los grupos étnicos Cham. Se trata de las torres Hoa Lai y Po Klong Garai, obras maestras que dan testimonio de la evolución del arte escultórico de esta comunidad minoritaria entre los siglos VIII y XIV.Po Klong Garai, que es uno de los símbolos de la provincia, es también una de las torres Cham más hermosas de Vietnam. Sobre esto, Thang Nhay, subdirector del Museo de la provincia de Ninh Thuan, dijo lo siguiente: “Po Klong Garai es la torre Cham mejor conservada que queda hoy. Una vez clasificada como reliquia nacional especial por el Primer Ministro, el número de turistas aumentó considerablemente. Ahora los viajeros pueden escuchar explicaciones en vietnamita e inglés”.Ninh Thuan también tiene el primer parque turístico de Vietnam que reproduce la vida nómada de los mongoles. Tanyoli, que es su nombre, se encuentra a 30 kilómetros al sur de la ciudad de Phan Rang-Thap Cham. Le Thanh Hai, turista de la vecina provincia de Binh Thuan, expresó sus impresiones: “La zona turística Tanyoli parece una pradera de Mongolia, con tiendas de campaña decoradas a mano, al estilo mongol. Es muy impresionante. Su duna de arena es la más hermosa que he visto en mi vida. Uno de sus lados baja al mar donde se puede nadar. Sobre el mar, ¡Qué maravilla! Su agua es más azul y más pura que cualquier otro mar. Aquí puedes practicar esquí en la arena, conducir fuera de la carretera y tomar todas las fotografías que quieras”.Por su parte, Tan Jun Ji, un turista de Malasia, está igualmente emocionado. “El paisaje es hermoso y la comida también excelente. Me encanta, me siento como si estuviera en casa”.Ninh Thuan se encuentra en medio del triángulo turístico Nha Trang-Phan Thiet-Da Lat y es fácilmente accesible a los demás centros turísticos del país. Con un paisaje salvaje y unas bien conservadas reliquias históricas y culturales, esta provincia es un destino impresionante que atrae cada vez a más turistas de dentro y fuera del país./.