Hanoi (VNA)- El turismo vietnamita creó milagros y cambió de apariencia recientemente gracias a la aparición de nuevas maravillas, tanto artificiales como naturales, las cuales impresionan a los medios internacionales.

La gruta de Son Doong, ubicada en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang en Vietnam (Fuente: VNA)

Con el objetivo de crear una marca comercial, dicho sector está mostrando su progreso con la construcción de resorts y sitios turísticos de estándar internacional.Se destacan, entre los destinos más atractivos, la gruta de Son Doong (ubicada en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang), el Puente Dorado, o Cau Vang (en el complejo Sun World Ba Na Hills), así como los resorts InterContinental Danang Sun Peninsula, y JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, entre muchos otros.La gruta de Son Doong, ubicada en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang de la provincia central de Quang Binh, es considerada la mayor de su tipo en el mundo. Cuenta en su interior con sistemas de piedras cársticas, ríos subterráneos y una flora valiosa, entre otras curiosidades.A pesar de poseer una belleza maravillosa, una expedición por Son Doong es un sueño difícil de alcanzar para la mayoría, porque el trayecto por las cuevas no es simplemente un paseo, sino una aventura para personas resistentes.Los viajeros, no solo deben poseer buena salud, y un espíritu persistente, sino también deben tener paciencia y buena economía.Con un precio de tres mil dólares para un tour de cuatro días y tres noches, la excursión por Son Doong solo ofrece servicios a una cantidad limitada de turistas anualmente.El itinerario comienza desde la Ruta Ho Chi Minh. Se atraviesan los bosques para acceder a la cueva desde la parte delantera. Los excursionistas entrarán a lo profundo hasta que se encuentren con la Pared de Vietnam, un bloque gigantesco de estalagmita, y deben recorrer un largo camino, de unos 30 kilómetros, desde la entrada hasta la parte trasera.Mientras tanto, el Puente Dorado (Cau Vang), que se localiza en el complejo turístico Sun World Ba Na Hills, se inauguró en junio del año pasado, y tiene la figura como una tira de seda dorada sostenida, en el medio del cielo, por una mano musgosa gigantesca.Con su amplia difusión en las redes sociales, y en los medios internacionales, la arquitectura peculiar y artística del Puente Dorado creó un fenómeno jamás ocurrido en la historia de Vietnam.New York Times, Huffington Post, The Guardian, Independent, Bored Panda, AFP, Reuters, BBC, CNN, y muchos otros órganos informativos famosos, escribieron y publicaron imágenes en elogio a este sitio turístico, considerándolo como el puente más raro del mundo.La revista estadounidense Times lo eligió, en 2018, como uno de los 100 destinos más maravillosos del globo.Se trata de una vía donde los turistas podrán apreciar una vista panorámica y preciosa de la naturaleza, así como de las nubes en la punta de la montaña de Chua.Por su parte, el complejo vietnamita InterContinental Danang Sun Peninsula ganó cuatro premios importantes de World Travel Awards (WTA) en 2018, incluido especialmente el galardón del “resort más amigable con el medio ambiente del mundo”.Situado en la costa de Da Nang, el centro vacacional es un destino popular, en los últimos años, entre los bloggers de viajes extranjeros, y artistas de fama mundial.El resort refleja un Vietnam sencillo, pero elegante, gracias a sus detalles artísticos tradicionales en el medio de un espacio lujoso, los cuales fueron diseñados por el arquitecto estadounidense Bill Bensley.En tanto, el resort JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, que se ubica en la playa de Bai Kem, al sur de la isla de Phu Quoc, tiene una arquitectura inspirada en la Universidad francesa de Lamarck.Con 234 habitaciones, suites, apartamentos y villas, el interior del JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay parece, por su diseño, un museo en miniatura, pues cuenta con más de cinco mil piezas coleccionadas en 40 países europeos por Bill Bensley.Después de un año de operaciones, la obra ganó en 2017 el premio del “Resort más lujoso del mundo”, mientras que Chanterelle by JW obtuvo el título de “mejor Spa del mundo”.El centro vacacional también recibió, en diciembre último, cuatro premios de World Travel Awards, incluido el de “Resort y villa insular más elegante del mundo”, el “Resort temático más lujoso”, el “Resort con la piscina más bella”, y el “Resort con el bar temático más lindo”.-VNA