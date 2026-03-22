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Número de nuevas empresas en Vietnam aumentó 70,7%

En los dos primeros meses de 2026 se crearon cerca de 35.500 nuevas empresas en todo Vietnam, lo que representa un aumento del 70,7% en comparación con el mismo lapso del año anterior.

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VNA
#creación de empresas #nuevas empresas
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