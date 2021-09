Una esquina de la zona turística de la aldea flotante de Tan Lap visto desde arriba. (Foto:VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El Grupo de Turismo de Saigón ofrece a las fuerzas que están en la línea frontal de la lucha contra la pandemia de COVID-19 en la metrópoli ocho tours a destinos turísticos en los distritos de Can Gio y Cu Chi, en Ciudad Ho Chi Minh , a fin de agradecer la dedicación y sacrificio de médicos y otro personal encargado de esa misión.Las visitas a Can Gio se realizarán los días 2, 5 y 7 de octubre, mientras a Cu Chi se efectuarán el 27 y 29 próximos y el 1 de octubre.Los programas turísticos deben garantizar la seguridad sanitaria y cumplir estrictamente con los requisitos de prevención y control de la pandemia, según el periódico electrónico Nhan Dan.Los turistas, sus guías y conductores deben haber recibido las dos inyecciones que completan la pauta de vacunación, dar negativo a las pruebas de detección de la enfermedad y cumplir el protocolo sanitario 5K (Mascarilla-Desinfección-Distancia-Sin Multitudes-Declaración Médica) recomendado por el Ministerio de Salud Pública.Los recorridos se organizan con un itinerario estrictamente privado. Los turistas visitan principalmente atracciones turísticas al aire libre como el bosque de manglares y los ríos en Can Gio, y los túneles de Cu Chi./.