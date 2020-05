Hanoi (VNA)- Ciudadanos de 80 países de todo el mundo podrán ingresar a Vietnam con visas electrónicas a partir de julio, según una resolución emitida recientemente por el Gobierno.

Entre los países se encuentran Austria, Polonia, Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Alemania, India, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Italia, Polonia, Francia, China, Rusia y Reino Unido.La resolución también presenta una lista de puertas fronterizas y aeropuertos que aceptarán entradas electrónicas.Ocho aeropuertos vietnamitas que aceptarán ese tipo de visado son Noi Bai, Tan Son Nhat, Cam Ranh, Da Nang, Cat Bi, Can Tho, Phu Quoc y Phu Bai.Igualmente, 16 puertas fronterizas de carreteras enumeradas en la nueva decisión incluyen Mong Cai en la provincia de Quang Ninh; Huu Nghi en la provincia de Lang Son (noirte); Lao Cai, Nam Can en la provincia de Nghe An; Cau Treo en la provincia de Ha Tinh; La Lay, Lao Bao en la provincia de Quang Tri (centro); y Ha Tien en la provincia de Kien Giang (sur).Entre las trece puertas de la frontera marítima en la lista aparecen Hon Gai, Cam Pha en la provincia de Quang Ninh; Hai Phong en la homónima ciudad (norte); Nghi Son en la provincia de Thanh Hoa; Vung Ang en la provincia de Ha Tinh; Chan May en la provincia de Thua Thien-Hue; Dung Quat en la provincia de Quang Ngai (centro), y la puerta marítima de Ciudad Ho Chi Minh (sur). Vietnam comenzó un programa piloto de visa electrónica de dos años para extranjeros de 40 países el 1 de febrero de 2017.Dicho plan no requería que los extranjeros fueran patrocinados o invitados por organizaciones o individuos en Vietnam para ser aplicables a las visas electrónicas, siempre que tengan pasaportes válidos y sean ciudadanos de uno de los 40 países enumerados.No se requiere que los extranjeros estén presentes en agencias representativas de Vietnam en sus países, sean entrevistados o escaneen sus dedos para solicitar visas electrónicas ./.