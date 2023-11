Hanoi (VNA) – El miembro del Buró Político y también primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, entregó hoy aquí a los ex miembros del Buró Político y ex viceprimeros ministros Truong Hoa Binh y Pham Gia Khiem , las insignias por sus respectivos 50 y 45 años de membresía en el Partido Comunista de Vietnam (PCV).En la ceremonia efectuada en esta capital, al revisar el desempeño y las contribuciones de los dos ex viceprimeros ministros, Pham Minh Chinh elogió sus esfuerzos por la causa revolucionaria del Partido y el pueblo.Además, elogió a los dos ex funcionarios por su moralidad y estilo de vida, afirmando que siempre son ejemplos a seguir por los funcionarios y empleados del Gobierno.Por su parte, Pham Gia Khiem manifestó su honor y orgullo al recibir la condecoración y agregó que durante sus 50 años de trabajo, siempre recibió el liderazgo, la dirección y la orientación del Partido.Afirmó que a pesar de su jubilación, siempre defiende los buenos ideales de los comunistas y sigue, apoya y contribuye al desarrollo del país bajo la dirección del Partido.Mientras tanto, Truong Hoa Binh agradeció al Partido, al pueblo, a los camaradas y colegas por capacitarlo, guiarlo y ayudarlo en el cumplimiento de sus tareas durante más de 55 años de trabajo.También se comprometió a ser absolutamente leal a los ideales y directrices del Partido, y seguir el pensamiento, la ética y el estilo de Ho Chi Minh, mereciendo la confianza del Partido y del pueblo./.