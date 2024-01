El panorama de la sesión. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Vuong Dinh Hue , instó hoy a los diputados a promover el alto sentido de responsabilidad y ofrecer opiniones sobre borradores de leyes, centrados en cuatro cuestiones importantes.Al intervenir en la cuarta reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam de la XV legislatura, Dinh Hue dijo que esta cita se centrará en cuestiones relacionadas con la tierra y las instituciones de crédito, mecanismos y políticas destinadas a eliminar dificultades para acelerar la ejecución de los programas de objetivos nacionales y planes financieros y presupuestarios.Sobre el proyecto de Ley de Tierra (modificada), el presidente legislativo destacó la importancia especial de esta legislación en la vida política y socioeconómica, defensa, seguridad y protección ambiental del país.Se trata de un borrador de ley bastante complicado que impacta amplia y profundamente a todos los estratos populares y la comunidad empresarial, señaló, y agregó que se analizó en tres periodos de sesiones y se recopilaron opiniones de expertos, científicos y pobladores.Tras un tiempo de revisión y verificación, el borrador incluye 16 capítulo y 260 artículos (elimina cinco artículos y ajusta 250 artículos respecto al presentado a la AN en el sexto periodo de sesiones). Hasta la fecha, dijo, ya se reúne suficientes condiciones para considerar la aprobación en esta reunión.En relación con el borrador de Ley de instituciones de crédito (modificada), se examinó dos veces en la 29 sesión, en enero de 2024, e incluye 15 capítulos y 210 artículos (aumenta siete artículos y ajusta casi todos los artículos presentados a la AN en el sexto periodo de sesiones).Por su impacto directo a las políticas financiera y monetaria y la estabilidad macroeconómica, Dinh Hue pidió que los diputados investiguen cuidadosamente y perfeccionen el proyecto de ley para que cumpla con la práctica y garantice la seguridad, la transparencia, la estabilidad general y la estabilidad del sistema bancario y las organizaciones crediticias, de conformidad con las normas internacionales.Respecto a mecanismos y políticas específicas para acelerar la ejecución de los programas de objetivos nacionales, el líder legislativo alistó los contenidos principales a analizar, entre ellos, la asignación del presupuesto estatal, el ajuste de las previsiones presupuestarias y el plan de inversión anual.En esta reunión, la AN examinará y decidirá algunos temas importantes y urgentes de finanzas y presupuestos, incluyendo complementar el plan de inversión pública a mediano plazo del presupuesto central en el periodo 2021-2025.