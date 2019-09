Panorama del encuentro (Fuente: VNA)

Vientiane, 26 sep (VNA)- La presidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan , y su par laosiana, Pany Yathotou , sostuvieron hoy aquí conversaciones sobre medidas destinadas a enriquecer la cooperación entre los dos órganos legislativos en particular y entre ambos países en general.En el encuentro, Yathotou destacó el significado de la visita de Kim Ngan para los lazos bilaterales y subrayó que el intercambio constante de delegaciones parlamentarias de alto nivel evidencia la solidad especial, la confianza y el respaldo mutuo en la construcción nacional.Por otro lado, abogó por firmar algunos nuevos acuerdos a fin de respaldar en el aspecto legal a los lazos en transporte, telecomunicaciones, venta de electricidad, comercio e inversión.La titular del Parlamento laosiano se refirió, además, a la necesidad de incrementar el intercambio de experiencias a fin de asegurar el funcionamiento eficiente de los consejos populares provinciales.Por otra parte, agradeció la ayuda del órgano legislativo vietnamita a la capacitación de diputados y miembros de los consejos populares laosianos.Congratuló a Vietnam por su conversión en miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y próximo desempeño del papel de presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y de la Asamblea Interparlamentaria de la agrupación en 2020.A su vez, Kim Ngan reiteró la disposición de su nación de ayudar al país vecino en la superación de las consecuencias de las inundaciones e informó también sobre los programas relativos llevados a cabo por las oficinas de representación y la comunidad de vietnamitas residentes en Laos, así como de algunos ministerios y ramas.Destacó el avance de las relaciones binacionales, en especial en la economía, y formuló votos por agilizar la coordinación entre ambas partes en el cumplimiento de los acuerdos firmados.Durante el encuentro, las dos titulares enaltecieron la solución de los problemas referentes a la libre migración y el matrimonio no registrado en las áreas fronterizas.Acordaron seguir impulsando el intercambio de experiencias en las labores parlamentarias y la supervisión del despliegue de los tratados firmados, con el fin de coadyuvar al fomento de los nexos comerciales e inversionistas y entre los dos parlamentos y los consejos populares provinciales.Al referirse a la situación en el Mar del Este, coincidieron en la importancia de mantener la paz, estabilidad y desarrollo en esas aguas y de solventar las disputas por vías pacíficas, conforme a las leyes internacionales, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, así como de cumplir plenamente la Declaración sobre la Conducta de las Partes Concernientes en el Mar del Este (DOC) e impulsar el establecimiento de un Código al respecto.Propusieron también incrementar la coordinación entre los órganos pertinentes para asegurar el ritmo de construcción de la sede del Parlamento de Laos, un obsequio del Partido Comunista, el Estado y el pueblo vietnamitas./.