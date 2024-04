Hanoi (VNA)- El pesista Lai Gia Thanh ganó una medalla de oro para Vietnam en la Copa Mundial de la Federación Internacional de Halterofilia, celebrada el 1 de abril en Phuket, Tailandia.



El campeón mundial superó los 55 kg masculinos en la prueba de arranque con un levantamiento de 120 kg, dejando atrás a dos poderosos: Chom Chuen Nathawat de Tailandia (119 kg) y Pang Un Chol de la República Popular Democrática de Corea (118 kg).



"El arranque es el punto fuerte de Gia Thanh. Nuestros entrenadores elaboraron un plan adecuado para ayudarlo a competir por el oro en este evento contra fuertes oponentes de la República Popular Democrática de Corea y los anfitriones", dijo Nguyen Huy Hung de la Autoridad Deportiva de Vietnam.



En envión, Gia Thanh hizo 148 kg después de tres intentos y se llevó el bronce. En total, su levantamiento combinado de 268 kg le dio a Thanh un segundo bronce.



Anteriormente, Vietnam obtuvo una plata y dos bronces de Khong My Phuong, en la categoría femenina de 45 kg.

Aunque están entre los tres primeros de la Copa del Mundo, tanto Gia Thanh como My Phuong no se clasificarán para los Juegos Olímpicos ya que sus categorías no están incluidas en la lista seleccionada.

El 2 de abril, dos vietnamitas, Trinh Van Vinh y Nguyen Tran Anh Tuan, competirán en la categoría masculina de 61 kg. Se espera que el dúo se lleve a casa una plaza olímpica gracias a este torneo, enfocado en la clasificación final para los Juegos de París./.