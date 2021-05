Da Nang, Vietnam (VNA)- La playa de My Khe, en la ciudad central vietnamita de Da Nang, fue votada por la revista Forbes como "La playa más hermosa del planeta".El periódico Sunday Herald Sun de Australia también eligió a My Khe como una de las 10 playas más bellas de Asia.Con 900 metros de largo, la playa de My Khe posee características buena accesibilidad, olas aptas para la práctica de deportes y capacidad para garantizar la seguridad de los visitantes, entre otras.El destino desarrolla y ofrece diferentes tipos de servicios y productos turísticos como pesca, windsurf, buceo y yates, entre otros.Además de paisajes naturales y comidas exóticas, el sitio también cuenta con resorts de lujo y hoteles de cinco estrellas que brindan a los turistas las condiciones más cómodas para relajarse y disfrutar de la vida.Junto con My Khe, otras hermosas playas en Da Nang como Lang Van, Xuan Thieu y Nam O también fueron nombradas por Forbes. VNA/Nhan Dan