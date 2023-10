El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh , con votantes de la ciudad de Can Tho (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, sostuvo hoy en esta ciudad sureña intercambio con los votantes locales que son miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh y estudiantes, para informarles sobre la agenda del sexto período de sesiones de la Asamblea Nacional de la XV legislatura.



En la ocasión, el dirigente se actualizó también de las propuestas de los electores y de las actividades de transformación digital e innovación entre los jóvenes en la urbe.



Minh Chinh notificó que los jóvenes constituyen el futuro del país y la fuerza nuclear en la salvaguardia y desarrollo de Can Tho en particular y del país en general.

El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, con votantes jóvenes de la ciudad de Can Tho (Fuente: VNA)





Al analizar la situación en los próximos tiempos, remarcó que se trazaron objetivos de estabilizar la macroeconomía, controlar la inflación; promover el crecimiento; asegurar grandes balances; agilizar el desarrollo de los sectores claves como industria de procesamiento y manufactura, inteligencia artificial, energías limpias, transformación digital, crecimiento verde, economía circular, además de otras metas.



Apreció los esfuerzos del Gobierno por asegurar el cumplimiento de las mencionadas metas, lo que se refleja, en parte, mediante la dirección proactiva y flexible especialmente en las políticas fiscales y monetarias; el impulso de tres motores de crecimiento: inversión, exportación y consumo; y la estimulación del desembolso de la inversión pública.



En la cita, el jefe del Ejecutivo dedicó tiempos para aclarar dudas de los El premier informó brevemente también sobre los logros socioeconómicos del pañis y citó como ejemplos la ubicación en el puesto 46 en la lista de 132 países con respecto al índice global de innovación (GII) en 2023 Vietnam, la subida de 12 escalones en el ranking de entorno empresarial, entre otros alcances.Al analizar la situación en los próximos tiempos, remarcó que se trazaron objetivos de estabilizar la macroeconomía, controlar la inflación; promover el crecimiento; asegurar grandes balances; agilizar el desarrollo de los sectores claves como industria de procesamiento y manufactura, inteligencia artificial, energías limpias, transformación digital, crecimiento verde, economía circular, además de otras metas.Apreció los esfuerzos del Gobierno por asegurar el cumplimiento de las mencionadas metas, lo que se refleja, en parte, mediante la dirección proactiva y flexible especialmente en las políticas fiscales y monetarias; el impulso de tres motores de crecimiento: inversión, exportación y consumo; y la estimulación del desembolso de la inversión pública.En la cita, el jefe del Ejecutivo dedicó tiempos para aclarar dudas de los votantes , incluidas las relativas al desarrollo de infraestructura, en especial la digital, de Can Tho; la garantía de la seguridad de la información en la compra en línea; la atracción de talentos; y las políticas de apoyo a la orientación profesional./.

VNA