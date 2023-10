Hanoi (VNA) - El primer ministro Pham Minh Chinh exigió a garantizar el suministro eléctrico para las actividades productivas y comerciales, así como para la vida cotidiana de las personas durante el resto de 2023 y el próximo año.Al intervenir en una reunión entre miembros permanentes del Gobierno y los ministerios y sectores efectuada hoy en esta capital, Pham Minh Chinh sostuvo que al país no le falta electricidad para el desarrollo socioeconómico en 2023, pero se registró la escasez en determinadas zonas y en determinados momentos, debido a las deficiencias en el funcionamiento.Señaló la necesidad de construir escenarios, monitorear y examinar las operaciones de las fuentes de energía y garantizar materiales suficientes como agua, carbón y gas para la generación de energía para 2024 y más allá.En particular, añadió, los ministerios y sectores deben proporcionar condiciones para maximizar las fuentes nacionales de carbón y sólo importar carbón cuando las fuentes nacionales no sean suficientes.El jefe del Gobierno exigió a garantizar que el agua almacenada en los embalses sea suficiente tanto para la agricultura como para la generación de energía hidroeléctrica; movilizar fuentes de energía renovables de manera que armonicen los intereses de las personas, las empresas y el Estado; aprovechar plenamente las centrales eléctricas alimentadas por gas; y considerar la importación de electricidad cuando sea necesario.Tras dar directrices en materia de transmisión, distribución y uso de electricidad, instó a los ministerios y sectores a considerar ajustar los precios de la energía de manera adecuada que tenga en cuenta los gastos relacionados, la inflación y los diferentes grupos de usuarios.En su informe, el Ministerio de Industria y Comercio resaltó la garantía básica del suministro de energía durante los primeros 10 meses de 2023, pero dijo que se produjeron cortes de energía en ciertos momentos a finales de mayo y principios de junio debido a niveles de agua anormalmente bajos, calor extremo y un aumento repentino y prolongado de la demanda de electricidad.La producción total de energía y las importaciones se estiman en 280,6 mil millones de kWh en 2023, un 4,6% más que el año pasado y equivalente al 98,6% del plan, indicó la Cartera.Para contribuir al desarrollo socioeconómico en 2024, el consumo de energía puede aumentar entre un 6% y un 8,96%, dijo y enfatizó que el sistema eléctrico es capaz de satisfacer la demanda en la mayoría de escenarios.Sin embargo, en el peor de los casos, si la demanda de electricidad aumenta y los niveles de agua son bajos, la región norteña podría enfrentar cortes de energía, predijo.En la reunión, líderes de ministerios, sectores y viceprimeros ministros discutieron escenarios y propusieron soluciones para garantizar el suministro de energía para el desarrollo socioeconómico el próximo año./.