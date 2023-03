Hanoi (VNA)- La Feria Internacional de Turismo Vietnam 2023 ( VITM Hanoi 2023, en inglés) se desarrollará del 13 al 14 de abril próximo en Hanoi, con la presentación de más de 10 mil tours y productos turísticos promocionales.Centrada en el tema de “Turismo cultural”, la cita se propone apoyar a las empresas en la creación de nuevos productos, sobre la base de la explotación de los valores particulares de la cultura tradicional y patrimonios del país.Según el presidente de la Asociación de Turismo de Vietnam, Vu The Binh , el comité organizador espera aportar a los esfuerzos por convertir la llamada industria del ocio en una parte importante de la cultura; así como por introducir la cultura del país indochino al mundo.De acuerdo con el plan, se efectuarán distintas actividades de promoción turística, como el intercambio entre empresas Business to Business (B2B) y entre empresas y consumidores (Bussiness to Consumer - B2C).De acuerdo con The Binh, hasta finales de marzo de 2023, se reportan más de 50 localidades de Vietnam y 25 países y territorios registrados para participar en VITM Hanoi 2023.Se prevé que la feria atraiga la participación de alrededor de dos mil 500 empresas y más de 60 mil visitantes./.