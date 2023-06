Un ejemplar original del periódico "Su That" del 27 de enero de 1924. (Foto: VNA)

Moscú (VNA)- El presidente de la Asociación de Vietnamitas en Rusia, Do Xuan Hoang, entregó al director del Departamento de Archivos de la Oficina Central del Partido Comunista de Vietnam, Hoang Anh Tuan, un ejemplar original del periódico "Su That" del 27 de enero de 1924, que incluye un artículo del Presidente Ho Chi Minh.Se trata de un número especializado, con tamaño de papel especial, que publicó artículos de despedida al líder del proletariado Vladimir Ilich Lenin, entre ellos, en la página 2, sobresalió un texto del joven revolucionario Nguyen Ai Quoc (un alias del Presidente Ho Chi Minh ) con el título "Lenin y los pueblos coloniales".Con fuerte emoción, Nguyen Ai Quoc expresó claramente la gran importancia de la correcta línea estratética de Lenin sobre el tema de los pueblos coloniales.Al ser el único autor que representaba a los pueblos coloniales en este número especial, el joven revolucionario Nguyen Ai Quoc fue reconocido internacionalmente como un destacado futuro líder del movimiento de liberación nacional en el mundo.Durante un diálogo con reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias en Rusia, Do Xuan Hoang dijo que el hallazgo del preciado documento fue un gran estímulo "porque la historia nos ayuda a comportarnos mejor en el presente, comprender el futuro y, al mismo tiempo, el valor histórico será más valioso para cada nación en el futuro”./.