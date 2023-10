Quang Ninh, Vietnam (VNA)- El presidente de Vietnam, Vo Van Thuong, visitó hoy la isla de Co To, distrito fronterizo en el noreste de la provincia de Quang Ninh, en ocasión de su participación en el 60 aniversario de la fundación de Quang Ninh.



Al llegar el lugar, Van Thuong asistió a una solemne ceremonia de izamiento de la bandera en el Mástil de bandera nacional y ofreció flores e incienso para rendir homenaje al Presidente Ho Chi Minh en una zona conmemorativa dedicada al líder vietnamita en la isla.



En esta ocasión, visitó al Centro de Servicios de Logística Pesquera del distrito isleño de Co To. El presidente conversó con los pescadores locales sobre la situación de explotación marítima y les pidió que operen en los caladeros permitidos y cumplan con las disposiciones del derecho internacional y la ley vietnamita al respecto. También entregó regalos y banderas nacionales a los pescadores.



El mismo día, Van Thuong visitó el Batallón de Co To, perteneciente a la Brigada 242, Región Militar 3, y entregó obsequios a oficiales y soldados. Destacó la necesidad de esforzarse constantemente en el estudio y entrenamiento, mejorar el temperamento político y defender firmemente la soberanía nacional.



En sus conversaciones con las autoridades locales, expresó su impresión ante los notables cambios en la fisonomía de este lugar en comparación con hace más de 10 años, pues la vida de los pobladores ha mejorado y el sistema de infraestructura de transporte conveniente se ha establecido.



Ratificó la posición estratégica de la isla de Co To, diciendo que la tarea de proteger firmemente la soberanía marítima es la más importante. /.

VNA