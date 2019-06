Seúl (VNA)- Altos funcionarios y representantes de agencias de viajes, y de establecimientos hoteleros de Vietnam y Corea del Sur trataron, durante un seminario temático celebrado en esta capital, sobre las medidas para impulsar el intercambio turístico entre los dos países.

El ministro vietnamita de Cultura, Deportes y Turismo, Nguyen Ngoc Thien (Fuente: VNA)

Al intervenir la víspera en la cita, la cual dio inicio al Festival de Turismo-Cultura de Vietnam en Corea del Sur, el ministro vietnamita en este campo, Nguyen Ngoc Thien, destacó la eficiencia de los programas de cooperación entre ambas partes en los últimos años.Ngoc Thien elogió en particular la celebración anual del Día Cultural de Vietnam en este país la cual, según dijo, contribuye a intensificar la amistad, así como el entendimiento mutuo entre los dos pueblos.Según el ministro, las actividades de cooperación turística entre localidades y empresas de ambas partes han contribuido también a profundizar la asociación integral entre Hanoi y Seúl.Al mismo tiempo, reafirmó la disposición del Gobierno de Vietnam de facilitar las condiciones para inversores y empresas de la industria del ocio surcoreanas en el país indochino, además de priorizar las políticas para aumentar la llegada de vacacionistas de este país.Por otro lado, Ly Xuong Can, embajador turístico de Vietnam aquí, resaltó que la nación sudesteasiática se ha convertido en un destino atractivo para viajeros surcoreanos, al tiempo que vaticinó la ampliación en el futuro de la cooperación en este campo entre los dos países.Señaló que se reportó en lo que va de año la llegada de 1,8 millones de turistas surcoreanos a Vietnam, para una subida interanual del 22,4 por ciento, cifra que convierte a este país en el segundo mayor mercado emisor de visitantes a la nación indochina.Xuong Can puntualizó que la industria sin humo de Vietnam ha crecido constantemente en los últimos años, y actualmente ofrece hasta servicios de alta clase, al tiempo que destacó la entrada de numerosos destinos del país en la clasificación de los mejores sitios en el mundo, según prestigiosos medios de comunicación internacionales.En la cita, se presentaron también fotos y videos sobre bellos paisajes de Vietnam, además de imágenes de su pueblo y de actividades culturales características del país. - VNA