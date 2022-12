La senadora camboyana Mean Som An y el vicesecretario permanente del Comité partidista de Da Nang, Luong Nguyen Minh Triet (Fuente: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) –El gobierno de la ciudad vietnamita de Da Nang propuso a Camboya reabrir las rutas aéreas directas entre esta urbe y las ciudades de Camboya que fueron suspendidas hace dos años por la pandemia de la COVID-19.



Al recibir hoy a la senadora Mean Som An, presidenta de la Comisión de Salud, Asuntos Sociales, Rehabilitación, Jóvenes, Trabajos, Formación Vocacional y Asuntos de Mujeres, y también la titular del Grupo de Senadores de Amistad Vietnam-Camboya, el vicesecretario permanente del Comité partidista de Da Nang, Luong Nguyen Minh Triet, expresó el deseo de que el Senado de Camboya promueva la reanudación de las líneas aéreas directas entre Da Nang y Camboya, en contribución al fomento de la cooperación en los sectores de inversión, comercio y turismo.



Subrayó que el gobierno de Da Nang siempre presta atención a impulsar la colaboración con las ciudades y socios camboyanos.

Panorama de reunión (Fuente: VNA)



Por su parte, la senadora Mean Som An afirmó que la reactivación de las rutas aéreas directas con Da Nang contribuyen al desarrollo turístico bilateral, en beneficio de los pueblos vietnamita y camboyano.



En esta ocasión, la senadora Mean Som An agradeció el apoyo valioso del gobierno y el pueblo de Vietnam, especialmente el sacrificio de los militares voluntarios y expertos vietnamita para ayudar al pueblo camboyano a liberarse del régimen genocida de Pol Pot, así como para reconstruir el país./.